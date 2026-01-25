Shaqueel van Persie had vorige week de held van het weekend moeten worden, na zijn twee geweldige goals bij Feyenoord tegen Sparta. Dat is de conclusie van Hans Kraay Jr. bij Goedemorgen Eredivisie. Hij krijgt bijval van Mario Been en oud-trainer van Van Persie: Melvin Boel. "Als je ziet wat hij in de zestien kan..."

Het was een bijzondere avond in De Kuip vorige week zondag. Shaqueel van Persie leek binnen drie minuten een punt te redden voor Feyenoord tegen Sparta. Met twee geweldige goals zette hij De Kuip in vuur en vlam, maar in de laatste minuut kregen de Rotterdammers toch nog de deksel op de neus. Hij verscheen daarna niet voor de camera, waardoor zijn prestatie een beetje in het niets viel.

'Voor hem heel moeilijk'

Hans Kraay Jr. voelt enorm met de spits van Feyenoord mee. "Het is voor hem heel moeilijk, ingewikkeld en pijnlijk als je vader zwaar onder vuur ligt en jij moet erin komen. Als je dan zijn doelpunten zien, dat kan gaan toeval zijn. Dan ben je een heel goede speler." Hij had gehoopt dat Feyenoord niet meer voor de 4-3 was gegaan, want dan was het hele verhaal over Shaqueel gegaan. Nu ging het over zijn vader en Timber.

"Als het na de 3-3 klaar was, dan was hij voor de camera gekomen en hadden we een opgewonden Shaqueel gezien. Hij kwam nu niet en dat snap ik, want hij voelt de pijn van zijn vader. Maar ik moet zeggen dat deze jongen niet de eer en waardering heeft gekregen die hij had verdiend."

Kwaliteit van Van Persie

Melvin Boel, de trainer van Go Ahead, werkte met Van Persie in de jeugd van Feyenoord en was niet verrast over de twee mooie goals van Van Persie. "Het talent droop er direct vanaf in de jeugdopleiding. Er waren vraagtekens over zijn loopvermogen, maar als je ziet wat hij in de 16 kan... Hij heeft gevoel voor timing en waar de bal kan komen. Mij verbaast het niet wat hij doet. Hij heeft zoveel goals gemaakt met zweefduiken en dat soort dingen. Het is gewoon een natuurtalent."

Mario Been is vooral erg blij dat Van Persie gewoon voor zijn zoon kiest. Een trend die bij andere clubs wordt overgenomen: de jeugd krijgt steeds vaker de kans. "Dat zie je nu gelukkig ook bij Ajax met Bounida en Steur. Robin legt gewoon zijn lot in de handen van zijn zoon bij Feyenoord. Hij zag dat Tengstedt waarschijnlijk niks was op de training, dan zie je toch dat eigen jeugd het beter doet dan spelers die van ver worden gehaald. Dat is erkenning en herkenning van wat je in je club hebt", benoemt Been een belangrijke kwaliteit.

Stoppen met vergelijken

Boel vindt dat het ook klaar moet zijn met Shaqueel benaderen als 'de zoon van'. "Je moet loslaten dat het de zoon van de trainer is. Het is gewoon een jeugdspits van Feyenoord. Hij had zonder Van Persie ook de kans gekregen", voorspelt hij. 'Je moet gewoon naar zijn kwaliteiten kijken. Het is een rustige jongen, ik heb nog nooit gemerkt dat hij last heeft van de druk, dat kan best maar je ziet het niet."

Vanmiddag is er weer een kans voor Shaqueel. Feyenoord speelt om 16.45 uur in eigen huis tegen Heracles Almelo.

