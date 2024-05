Nog meer problemen voor Manchester United: flinke waterschade na lek dak op stadion Old Trafford

De problemen bij Manchester United stapelen zich op. Sportief is het al maanden dramatisch, wat geresulteerd heeft in een teleurstellende achtste plek in de Premier League. Maar nu moet zelfs het iconische stadion het ontgelden.

Zondagavond, tegen het einde van de verloren wedstrijd tegen Arsenal, barstte er een noodweer los boven Old Trafford. Het Theatre of Dreams veranderde binnen de kortste keren in kletsnatte bende. Gelukkig voor de spelers en toeschouwers kon iedereen daarna snel naar huis.

Donkere wolken pakken zich letterlijk samen boven Manchester United en Erik ten Hag na nieuw verlies Arsenal heeft Manchester United nog dieper het dal in gedrukt. De Londense ploeg won op Old Trafford een matige wedstrijd met minimaal verschil en gaat weer even aan kop van de Premier League. Boven United en Erik ten Hag pakten donkere wolken zich letterlijk samen.

Veel water

Maar de fans die in het stadion bleven hangen, zagen al snel dat het dak van het iconische stadion van United het begaf onder de enorme hoeveelheid water die in korte tijd naar beneden kwam. De regen kletterde in watervallen op de onderste rijen van de tribune. Maar ook ontstonden er gaten bij de aanhechtingen, waardoor het water langs de skyboxen over de trappen naar beneden stroomde.

Van de regen in de drup: Erik ten Hag rijgt negatieve records aaneen bij Manchester United Manchester United stelde zondag voor de zoveelste keer dit seizoen teleur door thuis met 1-0 te verliezen van titelkandidaat Arsenal. Een nieuwe domper dus voor Erik ten Hag. De Nederlandse coach staat flink onder druk in Manchester en de negatieve records helpen hem ook niet.

Al snel weer wedstrijd

De gevallen Engelse topclub moet flink aan de bak om de ontstane schade te herstellen. Woensdag 15 mei wacht alweer de volgende wedstrijd. Dan moet United een inhaalwedstrijd in de Premier League spelen tegen Newcastle United. Het is voor trainer Erik ten Hag en zijn spelers meteen de laatste kans om via de competitie überhaupt nog Europees voetbal te halen. Bij verlies kan United niet hoger dan zevende eindigen.

Check hieronder de beelden die fans op sociale media deelden vanuit een kletsnat Old Trafford.

Not left stadium yet and the roof is leaking. pic.twitter.com/G4EGbMoKA6 — Saeed TV (@SaeedTV_) May 12, 2024