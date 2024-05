Van de regen in de drup: Erik ten Hag rijgt negatieve records aaneen bij Manchester United

Manchester United stelde zondag voor de zoveelste keer dit seizoen teleur door thuis met 1-0 te verliezen van titelkandidaat Arsenal. Een nieuwe domper dus voor Erik ten Hag. De Nederlandse coach staat flink onder druk in Manchester en de negatieve records helpen hem ook niet.

Het is een dramatisch seizoen voor Manchester United. De ploeg van Ten Hag speelt later deze maand wel de finale van de FA Cup tegen stadgenoot Manchester City, maar in de competitie en Europa stelt United flink teleur. Het staat achtste in de Premier League en dat zou niet genoeg zijnom Europees voetbal te halen. Ondertussen rijgt het de negatieve clubrecords aan elkaar.en staat Ten Hag dan ook flink onder druk.

Donkere wolken pakken zich letterlijk samen boven Manchester United en Erik ten Hag na nieuw verlies Arsenal heeft Manchester United nog dieper het dal in gedrukt. De Londense ploeg won op Old Trafford een matige wedstrijd met minimaal verschil en gaat weer even aan kop van de Premier League. Boven United en Erik ten Hag pakten donkere wolken zich letterlijk samen.

Negatieve records

United verloor daarnaast voor de negentiende keer dit seizoen in alle competities. Dat is sinds 1978 niet meer gebeurd. Veertien nederlagen daarvan waren in de Premier League en daarmee heeft Ten Hag helemaal voor unicum gezorgd. Manchester United verloor namelijk nooit eerder meer dan twaalf wedstrijden in de Engelse competitie.

'Echt niet te begrijpen': Manchester United-clubman René Meulensteen weet niet wat hij ziet onder Erik ten Hag Manchester United ligt altijd onder een vergrootglas en dat is dit seizoen logischer dan ooit. Onder leiding van trainer Erik ten Hag staat het bijvoorbeeld in de FA Cup-finale, maar verloor het maandag ook met 4-0 van Crystal Palace.

United leed tegen Arsenal ook nog eens de negende thuisnederlaag van het seizoen in alle competities. Daarmee evenaarde de ploeg van Ten Hag het negatieve clubrecord. Vijf keer eerder verloor Manchester United negen thuisduels in een seizoen, maar de laatste keer was in het seizoen 1973-74. Precies vijftig jaar geleden dus.

Ten Hag heeft woensdag de kans om het negatieve record aan te scherpen. Manchester United speelt dan op Old Trafford tegen Newcastle United. The Red Devils hebben een zege nodig in dat duel om hoop te houden op plaatsing voor Europees voetbal via de competitie.

Tegendoelpunten

Manchester United incasseerde tegen Arsenal de 82e tegengoal van het seizoen. Dat is het hoogste aantal in 53 jaar tijd. 56 van die tegendoelpunten vielen in de Premier League. United heeft na 36 speelrondes een negatief doelsaldo van -4.