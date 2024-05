Donkere wolken pakken zich letterlijk samen boven Manchester United en Erik ten Hag na nieuw verlies

Arsenal heeft Manchester United nog dieper het dal in gedrukt. De Londense ploeg won op Old Trafford een matige wedstrijd met minimaal verschil en gaat weer even aan kop van de Premier League. Boven United en Erik ten Hag pakten donkere wolken zich letterlijk samen.

Het werd in Manchester 1-0 voor Arsenal, dankzij een doelpunt van Leandro Trossard in de eerste helft. Daarna knokten de spelers van Ten Hag voor wat ze waard waren, maar leverde het weer niks op. Wel was er herstel te zien na de enorme deceptie van vorige week tegen Crystal Palace, toen United flink klop kreeg. Al krijgt Ten Hag ook hier geen punten voor.

1-0 Arsenal

Arsenal brak halverwege de eerste helft de ban door te scoren op Old Trafford. Leandro Trossard maakte het doelpunt op aangeven van Kai Havertz en maakte daarmee de 1-0. Virtueel staat Arsenal nu weer aan kop in Engeland, terwijl United een roemloos einde van dit seizoen ziet aankomen.

Aan het einde van de wedstrijd werd het ineens heel slecht weer. Eerst scheen de zon, maar toen het eindsignaal en dus een nieuwe nederlaag in aantocht was, betrok het helemaal. Alsof de donkere wolken de nabije toekomst van United voorspelden. Een bliksemschicht en een klap donder was het enige wat er uit kwam. Geen punt. En dus moet Ten Hag vrezen voor een slecht einde van het seizoen. Arsenal werkt zich toe naar een apotheose van jewelste op de laatste speeldag.

Europees voetbal

Manchester United staat er in de Engelse competitie slecht voor. Direct Europees voetbal voor de ploeg van United is via de competitie al praktisch mogelijk. Plek zes (voorronde Conference League) is het enige waar Ten Hag nog om vecht. Arsenal is een felle strijd verwikkeld met Manchester City om wie kampioen van Engeland wordt. De strijd wordt sowieso pas op de laatste speeldag volgende week beslist

FA Cup-finale

Manchester United staat eind mei nog wel in de finale van de FA Cup. De finale winnen van stadgenoot Manchester City zou via de bekercompetitie alsnog direct Europees voetbal op kunnen leveren. United zou dan als winnaar naar de groepsfase van de Europa League gaan. Als City wint, schuift het ticket door naar de nummer zes van de Premier League en gaat het ticket voor de voorronde van de Conference League naar plek zeven. Dat zou voor United en Ten Hag dus nog een ontsnappingsmogelijkheid kunnen zijn.

Einde verhaal Ten Hag?

Mocht het Ten Hag niet lukken om zich te kwalificeren voor Europees voetbal, dan zou dat weleens einde verhaal kunnen betekenen voor de Nederlandse trainer. Hij heeft in twee jaar in Manchester nog niet voor 'de ommekeer' gezorgd waar de fans naar smachten sinds het vertrek van de legendarische trainer Sir Alex Ferguson.