Feyenoord is het nieuwe seizoen begonnen met een oefenwedstrijd op bezoek bij Cambuur. Na zo'n twaalf minuten spelen klonk er een luid applaus In Het Kooi stadion. Het was een eerbetoon aan de overleden Rinus Israel, die onder andere met rugnummer 12 speelde bij Feyenoord.

Iets na drie uur werd het oefenduel afgetrapt tussen Cambuur en de Rotterdammers in het Kooi stadion. Na zo'n twaalf minuten spelen was de score nog 0-0 toen er een luid applaus klonk, niet vanwege een doelpunt of mooie actie, maar voor Feyenoord clubicoon Israel, die deze week op 83-jarige leeftijd overleed. Scheidsrechter Joey Kooij legde de wedstrijd er even voor stil.

Herdenking

Eerder kondigde Feyenoord aan Israel te zullen herdenken voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen VfL Wolfsburg op 2 augustus in De Kuip. De Rotterdammers kondigden aan de clubicoon niet te zullen herdenken tijdens het oefenduel tegen SC Cambuur vanwege de feestelijkheden rondom het nieuwe stadion: "In verband met de feestelijkheden bij Cambuur zal Feyenoord Israël op dat moment niet herdenken”, meldde Feyenoord. Daar dachten de meegereisde fans naar Leeuwarden anders over, zo bleek uit het eerbetoon waarbij zij stil stonden bij het overlijden van de clublegende.

Minuut stilte

"Bij de ‘Openingswedstrijd’, die dit jaar op zaterdag 2 augustus gespeeld wordt tegen VfL Wolfsburg, staan club en supporters traditiegetrouw stil bij alle Feyenoorders die zijn overleden. Het in die setting in De Kuip eren van ‘IJzeren Rinus’ ziet de club als de meest gepaste wijze om afscheid te nemen van een van de absolute grootheden in de geschiedenis van Feyenoord”, lichtte Feyenoord toe. Daarnaast wordt er tijdens de oefenwedstrijd tegen Belgische kampioen Union Sint-Gillis op 12 juli een minuut stilte gehouden voor Israel.

Voetbalwereld in rouw

Deze week overleden ook Liverpool-speler Diogo Jota en zijn broer André Silva. De twee kwamen om bij een tragisch auto-ongeluk in het Noorden van Spanje. Arne Slot en Sipke Hulshoff zouden eigenlijk aanwezig zijn bij het oefenduel in het Kooi Stadion, maar lieten dit gaan om bij de uitvaart van Jota te kunnen zijn.

