Oud-voetballer Rinus Israël is op 83-jarige leeftijd overleden. De Amsterdammer beleefde een historische mijlpaal met Feyenoord en speelde 47 interlands voor Oranje.

Israël kreeg de bijnaam 'IJzeren Rinus' en speelde in zijn carrière onder meer bij DWS, Feyenoord en PEC Zwolle. Hij groeide op in Amsterdam-Noord en debuteerde in 1962 bij DWS in het betaald voetbal. Daar werd hij in zijn eerste seizoen kampioen van de eerste divisie. Het seizoen daarop stuntte de gepromoveerde ploeg met de landstitel, de enige ooit voor de Amsterdamse club.

In 1966 verhuisde Israël voor een toenmalig recordbedrag van 450.000 gulden naar Feyenoord, waar de verdediger een historische mijlpaal bereikte. Hij was de eerste Nederlandse voetballer die de Europa Cup I voor landskampioenen omhoog mocht houden, in 1970 na de zege van Feyenoord op Celtic in Milaan. 'IJzeren Rinus' scoorde een van de twee doelpunten voor de Rotterdammers in de finale. Hij gaf ook de assist bij de beslissende 2-1 van Ove Kindvall.

Met Feyenoord werd Israël ook drie keer landskampioen en won hij de Wereldbeker en de UEFA Cup in 1974.

Hij beëindigde op 40-jarige leeftijd zijn voetballoopbaan bij PEC Zwolle, waar hij vervolgens aan de slag ging als assistent-trainer. Later werd hij ook trainer van onder andere FC Den Bosch, Feyenoord en Oranje onder 21.

Bovendien vierde Israël kampioenschappen met het Roemeense Dinamo Boekarest (1992), Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten (2001) en eerstedivisionist ADO Den Haag (2003).

Opa

De kleinzoon van Israël heeft een emotioneel bericht geplaatst op sociale media. "Lieve opa. Je hebt tot het laatste toe gevochten, maar zelfs jij kon deze onmogelijke strijd niet winnen” , schrijft Davey de Haze. "Zo trots op je, ik ga zo erg missen. Bedankt voor alles, hou van je voor altijd."

Ook kleindochter Rachel de Haze, handbalster in de Nederlandse Eredivisie liet van zich horen. "Voor altijd, ga je missen mijn liefste."