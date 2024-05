Olivier Boscagli prijkt op bijzonder lijstje van spelers met meeste impact in Europa

PSV werd dit seizoen met overtuiging kampioen van de Eredivisie. Zowel aanvallend als verdedigend was de ploeg van trainer Peter Bosz erg sterk. Dat blijkt ook wel uit onderzoek van statistiekenbureau CIES, die onderzochten welke spelers de meeste impact hadden. Daarbij kwam vooral Olivier Boscagli naar voren.

Boscagli werd vooral gezien als best of the rest. CIES vergeleek namelijk 54 competities en de Franse verdediger scoorde na spelers uit de top-5 van Europa het beste. Boscagli kreeg een score van 80,4 vanwege zijn distributie bij PSV. De linker centrale verdediger was vooral belangrijk in de opbouw van de Eindhovenaren.

PSV'ers aan kop

Het Eredivisie-lijstje van CIES wordt sowieso gedomineerd door PSV'ers. De eerste vijf namen voetballen allemaal in Eindhoven, pas daarna volgen drie Feyenoorders. De top-10 wordt afgesloten met Sergiño Dest (PSV) en Vanglis Pavlidis (AZ). Brian Brobbey is op plek 15 de beste Ajacied met een score van 66,3 bij afmaken.

Score Speler Club Minuten Positie Onderdeel 80,4 Olivier Boscagli PSV 2746 Centrale verdediger Distributie 80,0 Joey Veerman PSV 2301 Verdedigende middenvelder Kansen creëeren 77,9 Luuk de Jong PSV 2686 Spits Afmaken 76,8 Johan Bakayoko PSV 2430 Buitenspeler Acties 75,9 André Ramalho PSV 2275 Centrale verdediger Distributie 75,6 Mats Wieffer Feyenoord 2591 Verdedigende middenvelder Verdedigen 74,1 Quinten Timber Feyenoord 2675 Verdedigende middenvelder Kansen creëeren 71,8 Santiago Giménez Feyenoord 2384 Spits Afmaken 69,7 Sergiño Dest PSV 2125 Back Acties 69,3 Vangelis Pavlidis AZ 2922 Spits Afmaken

Europese top

De scores in de Eredivisie zijn niets vergeleken met die van de Europese top. Rodri's impact bij Manchester City blijkt enorm. Hij heeft een score van liefst 98,5. Dat komt vooral omdat de Spanjaard vrijwel bij iedere aanval van City betrokken is. Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) volgt met 92,3.

Martin Ödegaard (Arsenal) is het beste in het creëeren van kansen: 89,9. Hij scoort 0,7 beter dan Florian Wirtz van Bayer Leverkusen. Jude Bellingham is met een score van 87,9 de beste afmaker en Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) tik 81,6 aan als het gaat om luchtduels. Daarmee blijft hij Virgil van Dijk (80,8) net voor.