Deze spelers van het kampioenenelftal moet PSV écht behouden voor volgend seizoen

PSV is kampioen van Nederland. Trainer Peter Bosz heeft zijn team op zijn eigen, unieke wijze laten spelen dit seizoen en er zijn genoeg uitblinkers uit te lichten. Luuk de Jong scoorde aan de lopende band en ook talent Johan Bakayoko kreeg meerdere malen het publiek op de banken. Dit zijn de spelers die PSV écht moet behouden voor weer een succesvol seizoen.

De eerste twee spelers die PSV absoluut zal moeten behouden zijn behoorlijk voor de hand liggend. Het zijn twee namen die meermaals uitblonken dit seizoen en waar nog enorm veel potentie in zit. Het enige probleem is dat ze allebei gehuurd zijn en dus PSV dreigen te verlaten na de zomer: Malik Tillman en Sergiño Dest. Beide spelers groeiden uit tot sterkhouders binnen het team waar vooral Dest de laatste weken in bloedvorm was, voordat hij geblesseerd raakte.

Malik Tillman

Tillman is een goudhaantje gebleken voor PSV. De aanvallende middenvelder werd op meerdere posities gebruikt, waarvan meermaals als flankenspeler. Hij zorgde voor een heel andere dynamiek in het spel door te gaan zweven vanaf de zijkant en bracht veel defensies daarmee in de problemen. Hij scoorde negen keer en bereidde elf doelpunten voor. Hij is pas 21 en zijn marktwaarde is verdubbeld sinds zijn komst bij PSV. Zijn ontwikkeling als speler kan daar niet los van worden gezien.

PSV zou er dus goed aan doen om met Bayern München, waar hij van gehuurd is, om de tafel te gaan en hem langer in Eindhoven te houden. Hij is op de nummer 10-positie levensgevaarlijk rondom De Jong en is in staat beslissende passes de zestien in te geven. Hij wordt getypeerd als een rustige, verlegen jongen die je vooral lekker zijn gang moet laten gaan. Onder Bosz kan hij uitgroeien tot een hele grote speler.

Sergiño Dest

Bosz heeft er nooit twijfel over laten bestaan: hij is weg van Dest en wil hem enorm graag langer in Eindhoven houden. Eerder in het seizoen geinde hij erover met Dest: "Als ik blijf, blijf jij ook?", toen leek het erop dat het echt zou gebeuren. Helaas raakte Dest geblesseerd vlak voor het einde van het seizoen, maar daags erna gaf Bosz aan dat dit niks verandert aan de situatie. Als het aan hem ligt moet Dest blijven. En daar heeft hij gelijk in, niet alleen met zijn kwaliteiten maar ook met zijn karakter is hij belangrijk voor PSV.

Dest groeide in het seizoen. De back neemt veelvuldig de gehele linkerkant van het veld voor zijn rekening. Hij is snel, weet niet van ophouden en levert ook nog eens assists en doelpunten. Een linksback die PSV echt nodig heeft. Als hij afwezig was werd hij vaak opgevangen door Mauro Júnior, die dat ook prima deed. Maar Dest was toch dreigender en daarmee completer. Zijn één op één-acties zijn van absurd hoog niveau voor een linksback. "Ik houd wel van een kunstje doen", zei hij over zijn passeerbewegingen.

Jerdy Schouten

Een stille kracht in dit team is zomeraanwinst Jerdy Schouten. Hij werd overgenomen van Bologna en moest er gelijk staan bij PSV én dat op een positie die hem helemaal niet bekend was. Hij werd door Bosz gelijk in het centrum van de verdediging gezet naast Olivier Boscagli. Hij schrok er zelf van, maar hij bleek goed te passen op die positie. Hij werd in Italië de wasmachine genoemd omdat hij al het vuile werk opknapte op het middenveld, maar bij PSV bracht hij voetbal in de ploeg.

Hij zorgde altijd voor een voetballende oplossing vanuit achteruit en specialiseerde zich in de directe pass naar Luuk de Jong over tientallen meters. Maar Schouten werd ook op het middenveld neergezet en daar was hij het perfecte anker achter Veerman en Tillman of Til. Hij valt weinig op en dat is nou juist net de bedoeling. Hij is cruciaal voor het aanvallende spel van PSV, door het zorgen en bewaken van een goede organisatie.

Johan Bakayoko

Johan Bakayoko is een echte rasvoetballer. Het Belgische talent moest het dit jaar écht gaan laten zien bij PSV en dat heeft hij gedaan ook. Hij is opgewekt, schuwt contact met fans niet en houdt ervan om de show te stelen op het veld. Hij heeft een geweldige één op één-actie en is dit jaar ook begonnen met scoren. Twaalf doelpunten maakte hij en hij gaf negen assists.

De flankenflitser heeft nog een contract tot de zomer van 2026 maar er liggen genoeg clubs op de loer om hem over te nemen. Newcastle, Borussia Dortmund en ook Paris Saint-Germain zijn geïnteresseerd in Bakayoko. PSV zal deze zomer alles op alles moeten zetten om hem te behouden. De spoeling op de flanken is al enigszins dun bij PSV en Bakayoko is toch wel één van de besten. Hij heeft zich stormachtig ontwikkeld dit seizoen maar kan bij PSV nog genoeg leren. Hij zou er goed aan doen om te blijven.