Bayern München neemt afscheid van clubicoon Thomas Müller, maar zijn vrouw schittert door afwezigheid

Een staande ovatie, 75.000 juichende fans en een indrukwekkend eerbetoon aan zijn imposante erelijst: Bayern München nam zaterdagavond afscheid van Thomas Müller. De 35-jarige Byern-legende speelde tegen Borussia Mönchengladbach zijn laatste thuiswedstrijd voor de club waarvoor hij maar liefst 25 jaar lang uitkwam. Alles en iedereen was erbij, behalve zijn vrouw Lisa.

Müller kwam als tienjarig jongetje binnen bij Bayern en groeide uit tot het gezicht van de club. Hij debuteerde in 2008 in het eerste elftal, maar zijn echte doorbraak volgde onder toenmalig trainer Louis van Gaal. De Nederlander zag het direct in Müller zitten en gaf hem in het seizoen 2009/2010 het vertrouwen als basisspeler. Van Gaal noemde hem onvervangbaar' en dat werd hij ook. Onder diens leiding ontwikkelde Müller zich tot vaste waarde bij Bayern én het Duitse nationale team.

Met zijn ongebruikelijke loopacties, onvoorspelbare spel en onverwoestbare mentaliteit werd hij publiekslieveling én prijzenpakker. In totaal won Müller meer dan dertig grote prijzen met Bayern, waaronder elf landstitels, zes bekers, twee Champions Leagues en het WK voor clubs. Hij was de constante factor in een tijdperk vol sterren, trainerswissels en veranderingen in het topvoetbal.

Bayern München-icoon hekelt vertrek van Thomas Müller: 'Dan had onze beslissing anders kunnen zijn' Uli Hoeneß, erevoorzitter van Bayern München, heeft zich uitgesproken over het vertrek van Thomas Müller. In een recent interview gaf Hoeneß inzicht in de achterliggende redenen van de beslissing om Müller zijn contract niet te verlengen. Volgens Hoeneß had de situatie anders kunnen uitpakken, als de club financieel in betere omstandigheden had verkeerd.

Eén stoel bleef leeg

Op de tribunes zaten oud-spelers, familieleden en bekenden. Iedereen wilde erbij zijn toen Müller zijn laatste stappen zette op het gras van de Allianz Arena. Alleen zijn vrouw Lisa ontbrak. Ze zat niet naast haar schoonouders in de VIP-box, niet in het blok voor familie en vrienden, en verscheen ook niet bij de aansluitende viering in restaurant 'Jacob'. Een pijnlijke leegte bij een verder perfect geregisseerd afscheid.

Dat Lisa er niet bij was, is geen toeval. Al langere tijd circuleren geruchten over een relatiecrisis. Lisa trok zich eerder terug van sociale media, met als reden dat ze zich blootgesteld voelde aan constante kritiek. "Ik ben geen aanhangsel of zijn portemonnee", zei ze in een interview. Sindsdien verschijnt ze zelden nog in het openbaar. Haar afwezigheid bij onder meer de documentairepremière over Thomas en nu ook bij zijn laatste thuiswedstrijd, wakkert de speculaties opnieuw aan.

Tekst loopt verder onder afbeelding

Lisa Müller was tijdens het EK afgelopen zomer wél aanwezig om haar Thomas aan te moedigen. ©Getty Images

Een schitterend afscheid

Op het veld was het afscheid van Müller groots en warm. Bayern won met 2-0 dankzij goals van Harry Kane en Mathys Tel, maar de avond draaide om één man. In de 83e minuut kreeg Müller een publiekswissel, begeleid door een staande ovatie en een erehaag van zijn teamgenoten. Aanvoerder Manuel Neuer liet het symbolische moment van de schaaluitreiking aan Müller, als teken van waardering. Op grote schermen werd zijn indrukwekkende loopbaan getoond, terwijl de fans zijn naam scandeerden.

Voormalig wereldkampioen onthult opmerkelijke transfer Thomas Müller: 'Ik weet het van zijn buren' Voormalig wereldkampioen Kevin Grosskreutz (36) onthult een opmerkelijke transfer van Thomas Müller, die Bayern München na jarenlang trouwe dienst gaat verlaten. "Ik weet het van zijn buren", zei de Duitse voetballer over de toekomst van Müller.

Wat Müller na dit seizoen gaat doen, is nog onbekend. Zijn contract loopt af en Bayern heeft besloten niet te verlengen. Of hij stopt met profvoetbal, kiest voor een buitenlands avontuur of mogelijk een rol binnen de club krijgt, is nog niet duidelijk. Ook wat de toekomst brengt voor hem en Lisa blijft ongewis. Maar één ding staat vast: München heeft afscheid genomen van een icoon. Eentje die de club niet alleen prijzen bracht, maar ook persoonlijkheid, humor en onvervalst clubgevoel.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.