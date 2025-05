Thomas Müller gaat na afscheid bij Bayern München in op zijn toekomst: 'We houden de spanning erin'

Thomas Müller neemt na 25 jaar afscheid van Bayern München, maar zijn toekomstplannen blijven voorlopig nog in nevelen gehuld. De 35-jarige Duitse ster sprak openhartig over zijn situatie en gaf aan dat hij actief nadenkt over wat komen gaat.

Vorige week nam Müller al afscheid van het thuispubliek in de Allianz Arena, nadat Bayern München de landstitel veiligstelde. Met een emotionele speech bedankte hij de fans voor hun jarenlange steun. Ondanks dat het seizoen nog niet helemaal voorbij is en hij nog zal spelen tijdens het WK voor clubs, lijkt dit afscheid het definitieve einde van een tijdperk te markeren.

Bayern München neemt afscheid van clubicoon Thomas Müller, maar zijn vrouw schittert door afwezigheid Een staande ovatie, 75.000 juichende fans en een indrukwekkend eerbetoon aan zijn imposante erelijst: Bayern München nam zaterdagavond afscheid van Thomas Müller. De 35-jarige Bayern-legende speelde tegen Borussia Mönchengladbach zijn laatste thuiswedstrijd voor de club waarvoor hij maar liefst 25 jaar lang uitkwam. Alles en iedereen was erbij, behalve zijn vrouw Lisa.

Openheid over toekomst

Müller houdt zijn toekomstplannen bewust open en wil niets overhaasten. In een recent interview met het Duitse Sky Sports gaf hij aan dat hij het nog niet precies weet en dat er op dit moment niets concreets is, maar dat hij natuurlijk wel ideeën heeft. "We houden de spanning erin. De komende weken zullen meer duidelijkheid brengen."

Het clubicoon speelt dit seizoen nog zijn laatste wedstrijden voor Bayern, waaronder de afsluiting van de Bundesliga en het WK voor clubs. Müller kijkt uit naar deze laatste momenten met zijn club en wil zijn carrière waardig afsluiten. De Duitse middenvelder blijft zich openstellen voor nieuwe uitdagingen, waarbij een overstap naar het buitenland vaak genoemd wordt, al heeft hij zelf nog niets bevestigd.

Feestende spelers Bayern München ontvangen kritiek na Ibiza-reis: 'Banen staan op het spel' Een groep spelers van Bayern München heeft kritiek gekregen omdat zij het kampioenschap zijn gaan vieren op Ibiza. De Duitse krant Bild schrijft dat het team per privéjet naar het feesteiland is afgereisd. Zaterdag speelt de club 'gewoon' nog een competitiewedstrijd.

Geruchten over MLS-overgang

Ondertussen gonst het van de geruchten over een mogelijke overstap naar de Major League Soccer (MLS) in de Verenigde Staten. Verschillende MLS-clubs, waaronder Los Angeles FC, zouden hun interesse hebben getoond. Bayern en LAFC onderhouden nauwe banden, wat een soepele overgang zou kunnen vergemakkelijken.

De overgang naar de MLS kent echter obstakels. Binnen de competitie bestaat het zogenaamde 'discovery rights'-systeem, waardoor Cincinnati als eerste club het recht heeft om met Müller te onderhandelen. Dit betekent dat andere MLS-clubs, zoals Los Angeles FC, niet zomaar met hem kunnen praten zonder toestemming van Cincinnati. Hierdoor wordt een mogelijke transfer bemoeilijkt. Toch werkt de club uit Californië actief samen met Bayern München en Cincinnati om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Voormalig wereldkampioen onthult opmerkelijke transfer Thomas Müller: 'Ik weet het van zijn buren' Voormalig wereldkampioen Kevin Grosskreutz (36) onthult een opmerkelijke transfer van Thomas Müller, die Bayern München na jarenlang trouwe dienst gaat verlaten. "Ik weet het van zijn buren", zei de Duitse voetballer over de toekomst van Müller.

Einde van een tijdperk

Na een glansrijke carrière bij Bayern, met onder meer dertien Bundesliga-titels, twee Champions League-titels en een WK-titel, staat Müller voor een spannend nieuw hoofdstuk. De komende weken zullen uitwijzen welke richting zijn loopbaan opgaat, terwijl hij zich voorbereidt op zijn laatste optredens in het shirt van Bayern München.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.