Het nieuwe seizoen van de Eredivisie trapt vrijdag af met Fortuna tegen Go Ahead Eagles. De eerste goal van de competitie is een geval van pech.

Shawn Adewoye van de thuisclub werkte de bal in het eigen goal. De Belgische verdediger probeerde een voorzet te onderscheppen. Het is een ongebruikelijke manier om qua goals de Eredivisie te beginnen. De laatste keer dat de openingstreffer van het seizoen een eigen goal was, is alweer 45 jaar geleden.

Vlak voor rust kwam Fortuna op gelijke hoogte. Go Ahead Eagles kreeg de bal niet weggewerkt, waarna Brittijn na een assist van Gladon binnen kon tikken. De ruststand is 1-1.

Nieuw seizoen Eredivisie

PSV begint aan de nieuwe jaagang van de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie als titelhouder. De ploeg van Peter Bosz was ook het jaar daarvoor de sterkste van Nederland. Als vanouds gelden Ajax en Feyenoord eveneens als titelkandidaten.

☝️ Het eerste doelpunt van de VriendenLoterij Eredivisie 2025 - 2026 is…



Een eigen doelpunt van Shawn Adewoye 🫣#forgae — ESPN NL (@ESPNnl) August 8, 2025

Go Ahead Eagles was vorig seizoen een van de smaakmakers. De club won zelfs het bekertoernooi en mocht om die reden een week voor de seizoensopening aantreden in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. PSV won met 2-1.

