Wout Weghorst is weggezet als TBS'er. Dat gebeurde in een uitgebreide discussie, waaraan (oud-)voetballers Michiel Kramer, Mario Been en Kees Kwakman deelnamen.

Weghorst kende een bewogen week. Vorige zaterdag deelde hij een elleboogstoot uit aan Wouter Goes, waardoor een goal van Ajax werd afgekeurd. De Amsterdammers verloren uiteindelijk met 2-0 van AZ. Midweeks speelde de spits een hoofdrol door een penalty weg te geven tegen Chelsea in de Champions League (5-1 verlies). Het kwam allemaal ter sprake bij de ESPN Eretribune.

'Twee griezels van spelers'

RKC-spits Kramer, die in het verleden zelf ook niet vies was van gemeen spel, werd gevraagd naar de situatie tussen Weghorst en Goes. "Het zijn twee griezels van spelers. Zowel Weghorst als Goes is een jongen die irritatie oproept bij heel veel anderen", aldus Kramer, die dacht aan een rode kaart.

"Er is vervolgens ook geen onderzoek gekomen. Kijkend naar mijn verleden is dat wel altijd gebeurd. Als ik iets had gedaan wat niet altijd heel handig was, werd er altijd een vervolgonderzoek ingesteld. En nu niet", vertelt hij. Oud-trainer Been haakt in door te zeggen dat het duidelijk rood was.

"Hij heeft zich uitstekend gecorrigeerd in de dagen erna, hij heeft niets raar gedaan…", gaat Borst cynisch verder. "Ik snap best: hij brengt best iets extra’s. Maar hij kent de grens niet daarvan. Het is absurd wat hij doet, hoe hij zijn ploeg dupeert. Waarom ga ja als aanvaller zo’n sliding maken? Het sloeg nergens op", is Borsts duidelijke mening.

Weghorst 'TBS'er' genoemd

Been: "Ik heb met zitten ergeren aan hem. Hij wil geforceerd laten zien dat hij de strijd aangaat. Maar dat doet hij op alle manieren helemaal fout." Om te willen begrijpen wat er in het hoofd van Weghorst rondgaat, probeert Borst iets los te peuteren bij Kramer. "Jij bent een man als bijna TBS’er, om dan in het hoofd van een TBS’er te gaan zitten", trapt hij af.

"Dit is makkelijk scoren. Dat komt alleen maar omdat ik bij zijn cluppie een keer zeven wedstrijden schorsing heb gehad. Misschien is hij daar nog een beetje boos over", reageert Kramer, die vervolgens zijn zegje doet. "Ik heb nooit het gevoel dat als ik vier man omver loop, dat ik dan een signaal afgeef aan mijn teamgenoten. Dat heb ik nooit gedaan. En bij hem zie ik in vijf minuten dat hij vier keer door loopt op de nummer ‘6’ van Chelsea, drie keer op de centrale verdediger van Chelsea… Wat schiet je er mee op? En hij is een van de ervaren jongens van Ajax."

Advies aan Weghorst

Borst denkt dat Weghorst er goed aan doet om een psycholoog of psychiater op te zoeken. "Er moet iemand zijn met gezag die zegt: ‘Je gaat te ver’. Dan moet hij toch tot een analyse komen van ik zit niet helemaal op de goede weg."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

