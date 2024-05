Ongeloof over aanstellen Bas Nijhuis als scheidsrechter bij AZ: 'Er staat 120 miljoen op het spel'

Bas Nijhuis fluit komende zondag het Eredivisieduel tussen AZ en FC Utrecht en die beslissing van de KNVB wordt niet door iedereen even goed begrepen. "Waarom brengt je die man in de problemen?"

"Je moet ervan uit gaan dat iedereen integer is, want anders kom je ook niet zover in de scheidsrechterswereld", begint Mike Verweij zijn verhaal in de Kick-off podcast van De Telegraaf. "Maar waarom doe je dit als KNVB die mensen aan. Nijhuis fluit AZ - FC Utrecht terwijl hij gewoon zelf heeft gezegd dat hij een FC Twente-supporter is. Hij heeft daar in het verleden op de tribune gezeten. Inmiddels niet meer, maar hij zat op de tribune met een sjaaltje op. En Twente en AZ strijden nog om het laatste Champions League-ticket. Waarom breng je die man in de problemen? "

"Het zal je gebeuren dat Twente gelijk staat bij PEC Zwolle en er komt een 50/50 momentje en Nijuis geeft iets wel of niet", stelt de voetbalverslaggever, die het wel vaker niet eens is met het scheidsrechterbeleid van de voetbalbond. "Dan kan de carrière van Nijhuis zwaar beschadigd raken. Iedereen kan die wedstrijd fluiten, waarom zoek je het op?"

So you think you can dance

"Zijn carrière kan alleen beschadigd raken door So you think you can dance", reageert Valentijn Driessen, chef voetbal bij de krant, die duidelijk niets ziet in de deelname van Nijhuis aan allerlei tv-programma's. "Als je daarin kan optreden, wat stelt je carrière dan nog voor? Scheidsrechters zouden boven iedere verdenking verheven moeten zijn en daar moet je je gewoon aan vasthouden. Die scheidsrechters weten zelf ook wel dat ze erdoor in de problemen kunnen komen, maar dat is een onderdeel van het vak. Het kan ook bij een andere wedstrijd gebeuren."

'Er staat 120 miljoen op het spel'

Verweij meent dat het niet zo is dat Twente per se voordeel heeft van het aanstellen van Nijhuis, omdat het ook zo zou kunnen zijn dat die juist niet de schijn zou willen wekken in het voordeel van de Tukkers te fluiten en daarmee AZ helpt. "Daarom is Mike zo thuis in die scheidsrechterswereld", meent Driessen. "Heerlijk dat denken in complotten, dat doen al die scheidsrechters."

Verweij countert door te stellen dat er bij de strijd tussen AZ en FC Twente wel echt iets op het spel staat: "Het gaat maar om 50 miljoen, wel of geen Champions League." Driessen gaat daar op zijn karakteristieke, cynische wijze nog maar eens overheen: "Het gaat eigenlijk over 120 miljoen, want Twente kan zomaar de Champions League winnen."