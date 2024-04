Zelfs Vandaag Inside valt scheidsrechter Bas Nijhuis af: 'Levensgevaarlijk als hij fluit'

Bas Nijhuis is een bij het publiek geliefde scheidsrechter. Bij Vandaag Inside is hij een graag geziene gast aan de talkshowbar. Maar afgelopen weken maakt hij het op veld bont. De beeldvorming begint een beetje tegen hem te keren. Zelfs bij zijn vrienden van Vandaag Inside kan Nijhuis nu ook 'kapot'.

Maandagavond bespraken de vijf gasten van de dag de acties van Nijhuis op het veld. Hij floot afgelopen weekend Fortuna Sittard - Feyenoord en daar vlogen de overtredingen de spelers om de oren, volgens Chris Woerts. De sportmarketeer vindt het schandalig hoe Nijhuis soms fluit en kreeg bijval van presentator Wilfred Genee.

"Zo slecht die Nijhuis. Wat hij doet is echt levensgevaarlijk", begon Woerts zijn relaas. "Als Bas fluit ben je je leven als speler niet zeker. Al die gebaartjes de hele tijd. Het is een hartstikke aardige vent, maar verder..." Woerts werd teruggefloten door de andere tafelgasten: Johan Derksen, Valentijn Driessen en René van der Gijp. "Ik vind het totale onzin, al die kritiek op Nijhuis", sprak Derksen zich duidelijk uit.

Derksen schrikt van kritiek

Derksen, die dinsdag geopereerd wordt, was ook geschrokken van alle kritiek die ontstond. Ook van mensen van wie hij het niet had verwacht. "Ik schrok van de column van Willem van Hanegem. Hij is ook helemaal klaar met Nijhuis. Ik snap dat niet. Als Nijhuis fluit is het een verademing. Hij laat veel doorgaan. Maar spelers maken daar misbruik van door telkens zo door te rollen."

'Ik ben verkouden, dus ja'

Genee moest Woerts dus gelijk geven in de discussie. Ook hij vindt dat de arbiter slecht fluit de laatste weken. "Maar ik ben flink verkouden vandaag", probeert de presentator z'n mening te verklaren. Woerts springt er handig op in. "Hij zegt overal 'doorspelen, doorspelen'. Tot twee, drie keer toe. Hij wuift alles weg alsof er niks aan de hand is."