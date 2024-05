'Tussen Marc Overmars en Edwin van der Sar zit het niet meer goed, rel dreef Ajax-directeuren uit elkaar'

Bij het afscheid dat Edwin van der Sar eerder deze week kreeg bij Ajax was een opvallende afwezige. Marc Overmars was niet van de partij, terwijl de twee lang samenspeelden en ook als bestuurders van de Amsterdamse club veel successen vierde. Die goede band van toen is er echter niet meer.

Van der Sar en Overmars speelden in de jaren '90 samen bij Ajax en in het Nederlands elftal en dat leverde de nodige landstitels en zelfs de eindzege in de Champions League op. Later werkten de twee samen als bestuursleden van de Amsterdammers en ook dat verliep weer buitengewoon succesvol. Met Van der Sar als algemeen directeur en Overmars als de technische baas werden drie landstitels veroverd en bereikte Ajax de finale van de Europa League en de halve finale van de Champions League.

Vertrek Marc Overmars

Begin 2022 ging het echter helemaal mis. Overmars bleek ongevraagd foto's van zijn geslachtsdeel aan dames binnen de club te hebben verstuurd. De zaak luidde uiteindelijk zijn vertrek bij Ajax in en eigenlijk ook meteen het einde van de succesperiode van de Amsterdammers.

"Tussen Overmars en Van der Sar gaat het natuurlijk niet meer goed", legt verslaggever Mike Verweij in de Kick-off podcast van De Telegraaf uit waarom de voormalig buitenspeler niet op de afscheidsreceptie was. "Van der Sar heeft er achter gestaan dat Overmars de club uit gewerkt werd. Terwijl Overmars en een heleboel anderen vonden dat misschien een schorsing, door het stof gaan, een cursus volgen en dan weer terugkomen bij Ajax ook mogelijk was geweest. Dat vond Van der Sar absoluut niet. Dus die relatie is wel anders dan hij was."

Medische problemen

Van der Sar vertrok in 2023 bij Ajax en kreeg nog datzelfde jaar op vakantie op Kreta een hersenbloeding. Naar eigen zeggen gaat het inmiddels weer een stuk beter met de oud-doelman. Ook Overmars kreeg na zijn vertrek te kampen met zware medische problemen. De voormalig buitenspeler werd geopereerd aan zijn hart en kampt sindsdien met fysieke beperkingen.

Overmars ging snel na zijn vertrek bij Ajax aan de slag bij Antwerp, maar zijn hartproblemen zorgden ervoor dat hij steeds meer afstand moest nemen. In februari van dit jaar werd duidelijk dat de FIFA de eerdere schorsing van een jaar die de KNVB hem oplegde overnam. Tot medio november mag hij dus, nog altijd als gevolg van de foto's die hij naar vrouwelijke collega's stuurde, niet werkzaam zijn in de voetballerij.