Ongeloof over reactie Spaans supertalent op Rafael van der Vaart: ‘Wat bezielt je?’

Het Nederlands elftal werd zondagavond op een pijnlijke wijze uitgeschakeld in de Nations League. Na twee sterke wedstrijden tegen Spanje ging het uiteindelijk mis na strafschoppen. Maar wat na afloop vooral de aandacht trok, was een opmerkelijke actie van het Spaanse supertalent Lamine Yamal. De 17-jarige Barcelona-speler plaatste op Instagram een foto van Rafael van der Vaart, een duidelijke reactie op de kritiek die de NOS-analist eerder op hem uitte.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken deze situatie met verbazing in de Sportnieuws.nl-podcast. Hoog legt de situatie uit: “Van der Vaart was best kritisch op Yamal. Ondanks zijn enorme talent vond hij iets van zijn houding: de wegwerpgebaren, dat lage broekje. Hij zei: ‘Doe even normaal, je bent pas net begonnen, ken je plek.’”

Toptalent Lamine Yamal slaat terug naar Nederlandse analist: 'Broekje te laag, wel halve finale' Lamine Yamal heeft zich na de penaltyzege van Spanje op Oranje gemeld op Instagram. De Spaanse aanvaller richtte zich in een direct bericht tot Rafael van der Vaart. De aanvaller had nog een appeltje te schillen met de Nederlandse analist en oud-voetballer, die eerder kritiek op hem had geuit.

Reactie van Yamal

Blijkbaar schoot die opmerking bij Yamal in het verkeerde keelgat, want na de gewonnen wedstrijd tegen Nederland plaatste hij een fotoreeks op Instagram – gevolgd door maar liefst 27,5 miljoen mensen – met daarin een foto van Van der Vaart. Een subtiele sneer.

Hoog reageert fel: “Wat bezielt je? Je bent 17 jaar, speelt een geweldige wedstrijd voor Spanje en dan ga je je bezighouden met een opmerking van een Nederlandse analist? Ten eerste: Hoe komt dit überhaupt bij hem terecht? En ten tweede: 'Who cares?' Je gaat in je carrière nog genoeg kritiek krijgen."

Bondscoach Ronald Koeman genoot van Oranje: 'We hebben Spanje echt aangepakt!' Ronald Koeman is niet geheel ontevreden over Oranje tijdens het tweeluik met Spanje. Nederland ging pas na strafschoppen ten onder tegen de Europees kampioen, maar toch zit er ook een beetje teleurstelling bij de trainer.

Van As vult aan: “Waarom ga je daar aandacht aan besteden? Laat je niet gek maken door Van der Vaart. Echt bizar." Hoog vertelt: “Dat je er zo’n punt van maakt op social media, dan laat je je toch wel kennen.”

Van As concludeert: “Plaats gewoon een foto van de winst en dat je weer een interland hebt gespeeld. ‘My god’, heftig hoor. Dit is er wel eentje om in de gaten te houden. Hij kan niet alleen goed voetballen, maar ook goed posten op social media.”

Wonderkind Lamine Yamal zet voorafgaand Spanje - Nederland verhoudingen op scherp met cryptisch bericht Lamine Yamal kon donderdag niet zijn stempel drukken in het duel tegen Nederland (2-2). De piepjonge Spanjaard speelde niet zijn beste wedstrijd uit zijn carrière en is lijkt uit te zijn op revanché. Op Instagram plaatste Yamal ongeveer vijf uur voor de aftrap een bijzonder bericht wat de wenkbrauwen doet frontsen.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het sportweekend in de Sportnieuws.nl-podcast. In de nieuwste aflevering hebben ze het over de spannende race van Mathieu van der Poel, de pijnlijke uitschakeling van Oranje in de Nations League en natuurlijk het nieuws over de verloving van Jake Paul en Jutta Leerdam. Beluister de podcast in je favoriete app of hieronder: