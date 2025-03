Wonderkind Lamine Yamal zet voorafgaand Spanje - Nederland verhoudingen op scherp met cryptisch bericht

Lamine Yamal kon donderdag niet zijn stempel drukken in het duel tegen Nederland (2-2). De piepjonge Spanjaard speelde niet zijn beste wedstrijd uit zijn carrière en is lijkt uit te zijn op revanché. Op Instagram plaatste Yamal ongeveer vijf uur voor de aftrap een bijzonder bericht wat de wenkbrauwen doet frontsen.

Het Spaanse toptalent heeft zijn kwaliteiten de afgelopen twee seizoen al ruimschoots bewezen. Met Yamal en Nico Williams op de flanken floreerde Spanje op het EK afgelopen zomer, wat hem niet alleen lof opleverde maar ook een indrukwekkende prijs: de Europese titel. Zijn volwassen spel heeft hem in korte tijd een vaste waarde gemaakt bij zowel Barcelona als de nationale ploeg.

'On a mission'

Toch liep Yamal afgelopen donderdag tegen Nederland tegen een flinke tegenvaller aan. In De Kuip slaagde Ajacied Jorrel Hato erin de jonge aanvaller volledig uit de wedstrijd te houden, wat er toe leidde dat Yamal na een uur naar de kant werd gehaald. Nu lijkt hij vastberaden om revanche te nemen en blikte vooruit op de returnwedstrijd door een bijzondere boodschap te delen op Instagram. "On a mission", schreef met een veelzeggende emoji, waarmee hij zijn intenties voor de wedstrijd duidelijk maakte.

Met de aftrap van Spanje-Nederland in aantocht, richten de ogen zich op Yamal, die gebrand is op een sterk optreden in de return. Bondscoach Luis de la Fuente benadrukte het vertrouwen in zijn supertalent en prees zijn vermogen om beslissend te zijn. Aan Nederlandse zijde is Hato na zijn rode kaart geschorst, waardoor het Spaanse toptalent een nieuwe bewaker krijgt aangewezen. Yamal zal in ieder gevel gebrand zijn om zijn gram te halen tegen Oranje.

❗️Lamine Yamal on Instagram, 4 hours ahead of the game vs The Netherlands. pic.twitter.com/OjQpHXiv5X — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) March 23, 2025

Wie bewaakt Lamine Yamal namens Oranje?

Niet voor het eerst deze interlandperiode moest bondscoach Ronald Koeman weer eens iemand later overvliegen. Vanwege de schorsing van Hato en de aanhoudende griep van Jurriën Timber was Koeman genoodzaakt om Ian Maatsen bij de groep te halen.

Vanwege de vele afwezigen in de laatste linie is de keuze beperkt. Het lijkt erop dat Koeman in ieder geval een debutant moet gaan opstellen. Naast Maatsen is er immers maar één logische gegadigde voor de linksbackpositie: Youri Baas. De linksbenige Ajacied werd pas later bij de selectie gehaald vanwege blessureleed van meerdere verdediger. Hoe dan ook zullen Maatsen en Baas aan de bak moeten tegen de pijlsnelle Yamal.

