Paris Saint-Germain heeft een verrassende nederlaag geleden op het WK voor clubs. De ploeg van trainer Luis Enrique zag in Los Angeles het Braziliaanse Botafogo drie punten afpakken. De Fransen speelden ver beneden hun niveau.

In het Rose Bowl stadion in Los Angeles won de Braziliaanse ploeg met 1-0. Igor Jesus was de matchwinnaar met zijn doelpunt in de 36e minuut. Botafogo heeft nu twee overwinningen op rij en staat met één been in de achtste finales. PSG kon de solide verdediging van Botafogo niet kraken.

Trainer Enrique koos voor Désiré Doué, Gonçalo Ramos en Khvicha Kvaratskhelia in de aanval. Vitinha, Warren Zaïre-Emery en Seny Dieng vormden het middenveld. Spelers die ook in actie kwamen in de Champions League-finale, die ze wonnen van Inter.

Botafogo slaat toe

De eerste kans was voor PSG. In de 2e minuut drong Kvaratskhelia het strafschopgebied binnen, maar zijn schot werd gekeerd door doelman John. Even later antwoordde Botafogo met aanval op aanval.

In de 36e minuut sloeg Botafogo toe. Na een snelle counter wist Igor Jesus zich tussen twee verdedigers te wurmen en met een van richting veranderd schot Donnarumma te verschalken: 1-0.

Dreun voor PSG

De goal was een flinke dreun voor PSG, dat zich de rest van de eerste helft niet meer kon herstellen. In de tweede helft toonde de Champions League-winnaar iets meer veerkracht. In de 50e minuut kopte Lucas Beraldo de vrije trap van Vitinha richting doel, maar doelman John Victor redde spectaculair.

In de 78e minuut scoorde Bradley Barcola voor PSG, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Ook een vrije trap van Kvarathskelia in de laatste minuut van de wedstrijd ging over.

Het is een opvallende nederlaag, want in de eerste wedstrijd van het WK voor clubs won PSG nog met 4-0 van Atlético Madrid. De Fransen hebben alleen nog een duel met de Seattle Sounders op het programma en moeten Atlético afhouden om de groepsfase te overleven.