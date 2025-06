Topcoach Luis Enrique heeft gelijk gekregen: waarom je Kylian Mbappe beter niét in je ploeg kan hebben

Het moet best wel pijnlijk zijn geweest voor Kylian Mbappé: hij vertrok naar Real Madrid om de Champions League te winnen, maar nog geen jaar later wint PSG, zijn oude club, de 'cup met de grote oren'. PSG-coach Luis Enrique heeft dan ook altijd al gezegd dat je de Franse vedette beter niet in je team kan hebben. Hij heeft daarin nu gelijk gekregen.

Enrique had Mbappé liever nooit bij PSG, mede doordat hij nooit meeverdedigde. Afgelopen zaterdag kreeg de Spaanse coach gelijk, nadat hij de Champions League met de ploeg uit Parijs won.

Dit is Désiré Doué: wondertiener schittert in Champions League-finale en doet Kylian Mbappé vergeten Désiré Doué (19) stal de show in de Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Inter. De vleugelspeler van PSG gaf de assist bij de openingstreffer en gooide zelf de eindstrijd in het slot met de 3-0. Dit is Doué, een nieuw pareltje dat de onmogelijke taak vervult om Kylian Mbappé op te volgen.

Laten we terugblikken op een berucht fragment uit de Spaanse documentaire No Tenéis Ni P** Idea, die over Enrique gaat. In de clip roept de trainer van PSG Mbappé bij zich in de grote videoruimte van het trainingscomplex. De trainer heeft speciaal voor zijn speler een compilatie van beelden voorbereid, die hij zelfs een titel heeft gegeven: ‘C’est…’. Voordat hij de beelden afspeelt, vraagt hij Mbappé om die zin af te maken. De aanvaller heeft echter geen idee wat hij moet antwoorden.

Pikante tik voor topvoetballer Kylian Mbappé: oud-teamgenoot gaat er vandoor met zijn ex De Franse topvoetballer Kylian Mbappé (26) had een tijdje iets leuks met de Britse influencer Georgia May Heath (27). De twee werden samen gespot tijdens een etentje in Griekenland en tijdens een vakantie in de Marokkaanse stad Marrakech. Nu lijkt de Britse dame echter samen met een oud-teamgenoot van de Fransman.

Meeverdedigen

Vervolgens laat Enrique beelden zien van diverse spelsituaties waarin duidelijk wordt dat Mbappé nauwelijks verdedigend werk verricht. Hij laat zijn tegenstander lopen, neemt geen positie in bij dode spelmomenten en maakt geen enkele terugloopactie. De coach haalt daarbij Mbappé’s grote voorbeeld aan: “Ik las dat je een bewonderaar bent van Michael Jordan. Kijk dan nog eens goed hoe hij zich volledig inzette voor het team — met hoeveel inzet en vuur hij ook verdedigde.”

De coach rondt af met een duidelijke boodschap: “Hoe jij meeverdedigt, c’est… catastrophique."

Hij zette Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar aan de kant: hoe één man PSG eindelijk naar de Champions League loodste Jarenlang liep het stuk op hetzelfde bij Paris Saint-Germain: miljardeninvesteringen, wereldsterren, maar geen hoofdprijs. Tot Luís Campos het roer overnam. De sportief directeur ruimde de vedettencultuur op, haalde zelf zijn spelers, hield de regie strak in handen en loodste PSG naar een historische 5-0 zege in de finale. Zonder Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar, maar eindelijk met een plan dat werkte.

'Betere ploeg zonder hem'

In de documentaire gaat de Spanjaard er verder op in. "Kyky (Kylian, red) heeft nooit geleerd wat het is om collectief te denken. PSG draaide sinds zijn komst naar de club alleen maar om hem. Kyky was het project, en iedereen speelde in dienst van hem — maar zo werkt het niet. Ik voorspel je, we zullen een betere ploeg zijn zonder Mbappé."

Kylian Mbappé lucht zijn hart: 'Het was geen moeilijke keuze tussen Real Madrid en het geld' Kylian Mbappé sprak recent uitgebreid over zijn beslissing om bij Real Madrid te tekenen. In een exclusief interview met het Spaanse 'El Objetivo' deelde de Franse sterspeler niet alleen zijn motieven, maar blikte hij ook terug op zijn carrière en zijn band met de club.

Geen groot fan

Dat Enrique geen groot fan was van Mbappé, bleek al toen hij in de zomer van 2023 aantrad als trainer van PSG. Hij maakte direct aan de clubleiding duidelijk dat de Fransman voor hem geen prioriteit was. Hij twijfelde of het wel zinvol was om met Mbappé te werken, omdat hij vreesde dat de sterspeler inmiddels zó ver gevorderd was in zijn eigen manier van denken en spelen, dat het vrijwel onmogelijk zou zijn om hem nog tactisch en mentaal bij te sturen.

Gelijk

En de Spaanse topcoach heeft dan toch gelijk gekregen met zijn voorspelling en kritiek. Nog geen jaar na het vertrek van de vedette naar Real Madrid heeft PSG dan eindelijk de Champions League weten te winnen, terwijl Mbappé in zijn eerste seizoen in Madrid geen prijs heeft weten te pakken.