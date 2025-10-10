Henk ten Cate kende een van zijn beste periodes in het trainersvak als assistent van Frank Rijkaard bij FC Barcelona. Toch besloot hij om na drie zeer succesvolle jaren een stap te maken.

Samen met Rijkaard won Ten Cate de Champions League en tweemaal de landstitel. In het programma De Geknipte Gast van Özcan Akyol vertelde de Amsterdammer hoe bijzonder die tijd was.

Vertrek

Toch besloot Ten Cate te vertrekken uit Spanje. Eus vroeg zich dan ook af waarom. "Ik kreeg een aanbieding van PSV. En het bijzondere was dat meneer Timmer, een grootheid uit de historie van Philips en PSV, persoonlijk naar mij toekwam in Barcelona om mij te bewegen om naar PSV te gaan", zo begon hij. "Ik voelde me ontzettend vereerd en dacht: 'Ja, waarom ook niet?'"

Dat de geboren Amsterdammer in gesprek was met PSV kwam ook Johan Cruijff ter oren, zo vertelde Ten Cate. "Toen is er contact geweest met Ajax, en zij meldden zich. Toen heb ik daar ook gesprekken mee gehad."

Gezin maakt keuze

De interesse van beide clubs zorgde ervoor dat Ten Cate eigenlijk niet kon kiezen. Uiteindelijk maakte zijn gezin de keuze voor hem. "Toen zeiden ze: 'Ja maar pa, je komt uit Amsterdam en het is toch altijd al een droom van je geweest om Ajax te trainen", zo herinnert Ten Cate zich. "En dan moet je dat maar gaan doen."

Dus koos hij voor Ajax, al voelde de trainer zich daar wel lullig over aangezien PSV ver ging om hem binnen te halen. "Toen heb ik met een bloedend hart PSV afgebeld. Omdat ik het eigenlijk een beetje onbeschoft vond."

Bizarre ontknoping

Uiteindelijk tekende Ten Cate dus bij de club uit de hoofdstad, waarmee hij in 2007 de KNVB Beker won. Wat voetbalfans zich echter het snelste zullen herinneren van zijn tijd als hoofdcoach bij Ajax, is de bizarre ontknoping van het seizoen 2006/2007. Op de slotdag konden AZ, Ajax en PSV er met de titel vandoor gaan. Uiteindelijk trokken de Eindhovenaren aan het langste eind omdat Ajax één doelpunt te weinig had gescoord, en omdat de Alkmaarders verloren van Excelsior.