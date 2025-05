Wesley Sneijder onthult brutale uitspraak van Henk ten Cate over Lamine Yamal

Er waren meerdere hoofdrollen weggelegd in de voetbalshow die FC Barcelona en Inter opvoerden in de halve finale van de Champions League. Na de 3-3 ging veel van de aandacht naar de Nederlander Denzel Dumfries, maar ook Lamine Yamal wordt de hemel in geprezen. Wesley Sneijder kwam bij Ziggo Sport tot een opvallende vergelijking.

De sensatie Lamine Yamal blijft de voetbalwereld verbazen. Na wederom een spectaculaire wedstrijd van het Barcelona-wonderkind, waarin hij een wereldgoal scoorde in de 3-3 tegen Inter, deed Wesley Sneijder een bijzondere onthulling. De oud-middenvelder van Inter deelde bij Champions League-zender Ziggo Sport een opmerkelijke uitspraak van Henk ten Cate, die Lionel Messi trainde bij Barcelona tussen 2003 en 2006.

Zelfs bij Inter geloven ze hun ogen niet bij zien van Lamine Yamal: 'Zo'n talent zie je maar eens in de 50 jaar' Inter-trainer Simone Inzaghi sprak vol lof over Barcelona-wonderkind Lamine Yamal na de sensationele halve finale in de Champions League (3-3). Inzaghi had ook kritiek op de afgekeurde goal van Henrikh Mkhitaryan in de tweede helft, vanwege vermeend buitenspel.

'Veel verder dan Messi was'

"Ik sprak met Ten Cate, en hij vertelde me dat Yamal op deze leeftijd (17) veel verder is dan Messi was", aldus Sneijder. "En hij heeft Messi van dichtbij meegemaakt, dus we moeten hem serieus nemen." Ook Ronald de Boer stak zijn bewondering voor de 'nummer 19' van Barça niet onder stoelen of banken. "Honderd wedstrijden als prof spelen op je zeventiende is ongekend. Zijn goal was Messi-esque", zei de oud-voetballer.

Buitenlandse media zien 'superheld' Denzel Dumfries vliegen, maar zijn ook boos over 'misdrijf' na Barcelona - Inter Denzel Dumfries was woensdagavond dé man tijdens de halve finale in de Champions League tussen FC Barcelona en Inter (3-3). De Nederlandse back scoorde twee keer en gaf ook nog een assist. Dat is de internationale media natuurlijk ook niet ontgaan. Dumfries wordt overspoeld met complimenten, maar krijgt ook kritiek.

Assistent van Frank Rijkaard

Henk ten Cate was drie jaar assistent-trainer van Frank Rijkaard bij Barcelona en was erbij toen Messi op 16 oktober 2004 zijn debuut maakte in het eerste elftal. De Argentijn groeide inmiddels uit tot de beste voetballer aller tijden, al zal Cristiano Ronaldo daar anders over denken.

Halve finales en finale

Inter en FC Barcelona vechten op 6 mei in hopelijk een vervolg op de sensationele 3-3 om een ticket voor de finale van de Champions League. In de andere halve finale staan Arsenal en PSG in Parijs tegenover elkaar. In Londen werd het 1-0 voor de Franse topploeg, die eerder Liverpool na strafschoppen uitschakelde.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.