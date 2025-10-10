Henk ten Cate heeft als trainer een imposant rijtje aan clubs achter zijn naam staan. Een van zijn grootste successen kende hij als assistent van Frank Rijkaard bij FC Barcelona. Het had echter niet veel gescheeld of de Amsterdammer was nooit naar Spanje vertrokken.

Ten Cate was van 2003 tot en met 2006 assistent van Rijkaard bij FC Barcelona, waar ze fantastische resultaten behaalden. In drie seizoenen werden ze twee keer landskampioen. Daarnaast werd in hun tijd voor de tweede keer in de clubhistorie de Champions League gewonnen.

Antillen

Het had echter ook totaal anders kunnen lopen voor Ten Cate, zo vertelde hij in het programma De Geknipte Gast van Özcan Akyol. "Je zal het niet geloven, maar eerst zouden we bondscoach op de Antillen worden."

Ten Cate vertelde dat hij en Rijkaard in 2003 op het punt stonden om voor drie jaar te tekenen om in Curacao aan de slag te gaan. Uiteindelijk bleven ze in Europa, want Johan Cruijff haalde het duo naar Barcelona.

Succesvolle periode

Wat volgde was een fantastische tijd. "Het was geweldig. We speelden ook echt goed voetbal. We stonden 18 punten achter op Real Madrid. En we eindigden zeven punten boven ze. We waren 25 punten op ze ingelopen", zo vertelt Ten Cate. Dit was een knappe prestatie, aangezien de Catalanen dat jaar daarvoor nog als zevende eindigden.

De twee seizoenen daarop werden twee landstitels in de wacht gesleept, maar het absolute hoogtepunt was de Champions League-winst in 2006. Ten Cate herrinert zich de feestvreugde nog maar al te goed. "Dat was iets groots. Er waren een miljoen mensen op straat en 100.00 in het stadion."

Voetballen en biefstukken

Toen de festiviteiten met de fans waren afgelopen, bleven mensen van de club nog hangen met de gezinnen. "Die kinderen waren aan het voetballen op het veld in het stadion. Toen besloot iemand: 'Laten we met z'n alle voetballen'. Dus een dag na de Champions League-finale werd er een partijtje in het stadion met de kinderen gespeeld."

Van alle feestvreugde kreeg Rijkaard echter flinke trek. Voorzitter Joan Laporta liet daarom de kok van de club opdraven, die vervolgens voor iedereen biefstukken met patat klaarmaakte.

Terwijl Ten Cate en Co. ondertussen aan het genieten waren van het eten, belde de kok de beveiliger op. "'Haal die cup eens uit de kluis'. Dus toen werd die tussen ons neergezet. Zegt 'ie: 'Jongens, wat is dit mooi hé.'"

"Dat zijn van die dingen die vergeet je nooit", besluit Ten Cate.