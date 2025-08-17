Noa Lang heeft steun gekregen van Eddy Pepels, de verzorger van PSV, nadat hij stevige kritiek kreeg uit Italië na zijn optreden in een oefenwedstrijd van Napoli tegen Sorrento. Sommige fans van de Italiaanse landskampioen riepen de club zelfs op om een nieuwe linksbuiten aan te trekken: "Anders is de transferperiode mislukt!"

In Italië was men op zijn zachts gezegd niet onder de indruk van het optreden van Lang tijdens het oefenduel tegen de laagvlieger. Eerder deze zomer leek hij in de smaak te vallen in Italië met zijn rapmuziek, maar in voetballend opzicht zijn de fans nog niet bepaald van de Nederlander onder de indruk.

Kritiek

De Italiaanse landskampioen won met 4-0 van de club uit de Serie C, maar desondanks waren fans weinig positief over de Nederlander. 'Na 66 minuten belemmerde het zonlicht blijkbaar zijn zicht, toen hij zich in een één-op-één duel liet verrassen,' schreef fansite CalcioNapoli24.

IamNaples, een andere fansite, gaf Lang een krappe voldoende: 'Van de nieuwkomers is hij degene die het meest tijd nodig heeft. Zijn dribbels leiden vaak niet tot spannende acties. Hij heeft tijd nodig om zich aan te passen, te begrijpen wat Conte wil en vervolgens te doen wat hij kan.' Dezelfde site was een stuk meer te spreken over Sam Beukema, die ook in de basis stond tijdens het oefenduel. 'Maakt vrijwel nooit fouten,' concludeerde het medium.

Steun

Fans waren nog wat kritischer op sociale media over het optreden van de oud-PSV'er. 'Als je niet begrijpt dat Noa Lang een serieus probleem is, dan wil je het niet zien. Een nieuwe linksbuiten, anders is de transferperiode mislukt,' schreef een supporter van de Italiaanse club. Hoewel men in Italië (nog) niet erg lovend is over Lang, kon hij wel rekenen op bijval vanuit zijn oude club.

Eddy Pepels, de verzorger van PSV, stuurde namelijk een foto naar Lang waarop hij trots poseerde met het Napoli-shirt van de aanvaller in zijn handen. Lang plaatste de foto trots in zijn verhaal op Instagram met het onderschrift 'Ons Eddy', gevolgd door een hartje.

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.