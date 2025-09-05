Luis Suárez heeft zijn excuses aangeboden voor zijn wangedrag tijdens de verloren finale van de Leagues Cup eerder deze week. De 38-jarige spits van Inter Miami verloor na de 3-0 nederlaag tegen Seattle Sounders volledig zijn zelfbeheersing en raakte betrokken bij meerdere opstootjes. Dieptepunt van de chaos: het moment waarop de oud-Ajacied een staflid van de tegenstander bespuugde.

Na het laatste fluitsignaal escaleerde het duel volledig. Suárez greep Seattle-middenvelder Obed Vargas bij de nek, waarna ploeggenoot Sergio Busquets zich er ook mee bemoeide en een slaande beweging uitdeelde. Even later kwam Suárez opnieuw in de problemen toen hij een staflid van de Sounders in het gezicht spuugde. De beelden daarvan gingen razendsnel viraal.

'Ik heb een fout gemaakt'

Op Instagram probeerde Suárez de schade te beperken. "Allereerst wil ik Seattle Sounders feliciteren met hun zege. Maar bovenal bied ik mijn excuses aan voor mijn gedrag. Het was een moment van spanning en frustratie, maar dat rechtvaardigt mijn reactie niet. Ik heb een fout gemaakt en bied mijn oprechte excuses aan", schreef hij schuldbewust.

Vooral richting zijn omgeving voelde de Uruguayaan zich schuldig. "Het is niet het beeld dat ik wil schetsen tegenover mijn familie, die lijdt onder mijn fouten, en tegenover mijn club, die het ook niet verdient om door zoiets getroffen te worden", stelt de Uruguyaanse spits.

I was in studio when he bit Chiellini.

I was on the call when he spit on a 72 year old security guard. Despicable. #LeaguesCup pic.twitter.com/fmhmwh29c8 — Taylor Twellman (@TaylorTwellman) September 1, 2025

Van bijtincidenten tot racismezaak

Het incident past in een lange reeks misstappen van de spits. Suárez staat niet alleen bekend om zijn doelpunten, maar ook om zijn momenten van kortsluiting. In 2010 beet hij in dienst van Ajax PSV’er Otman Bakkal in de nek, drie jaar later herhaalde hij dat kunstje bij Branislav Ivanović van Chelsea en tijdens het WK van 2014 zette hij zijn tanden in Giorgio Chiellini.

Daarbovenop kwam een racismezaak met Patrice Evra in zijn Liverpool-periode, waarvoor hij een lange schorsing kreeg. Ondanks grote successen bij Ajax, Liverpool en FC Barcelona blijft de Uruguayaan in de herfst van zijn carrière achtervolgd worden door zijn beruchte temperament. Of de Amerikaanse bond sancties oplegt, is nog niet bekend.

Emotioneel eerbetoon voor Lionel Messi

Terwijl Suárez negatief het nieuws haalde, stond zijn ploeggenoot Lionel Messi juist in het middelpunt van de aandacht in Argentinië. De 38-jarige sterspeler kreeg in Buenos Aires een emotioneel afscheid van 80.000 uitzinnige fans bij zijn vermoedelijk laatste thuiswedstrijd voor de nationale ploeg. Hij scoorde tweemaal in de 3-0 zege op Venezuela en benadrukte dat hij het WK van 2026 nog niet uitsluit.