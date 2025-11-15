Topvoetballer Sem Steijn heeft in een openhartig interview teruggeblikt op zijn eerste periode bij Feyenoord. De aanvoerder is niet tevreden over zijn prestaties bij de Rotterdammers. "Maar het had ook minder gekund", zegt hij relativerend.

Steijn is te gast in het programma City Trip op Feyenoord ONE. Daar vertelt de middenvelder hoe hij zijn eerste maanden bij Feyenoord heeft beleefd en over zijn rol als aanvoerder.

Deze zomer kwam de zoon van Sparta-trainer Maurice Steijn van FC Twente over naar Feyenoord. "Als je nieuw komt bij een club moet je altijd wennen, ook de manier waarop andere spelers spelen. Wat er tactisch van je gevraagd wordt. Looplijnen van spelers, maar ze moeten ook aan mij wennen. Hoe loop ik, waar kom ik vrij, dat soort dingen", aldus Steijn, die aangeeft daar stappen in te hebben gezet.

Aanvoerdersband

Steijn heeft het dan ook naar zijn zin bij de Rotterdammers. Als kers op de taart mocht hij vlak na zijn transfer ook nog eens de aanvoerdersband dragen van trainer Robin van Persie. Als aanvoerder had hij al enige ervaring opgedaan in zijn jonge jaren.

"Maar dat is iets anders", vertelt hij. "I﻿k probeer vooral als aanvoerder mezelf te blijven, dat is ook de reden dat ik voor gekozen ben." Van Persie verkoos Steijn boven Quinten Timber, die vorig seizoen de band droeg.

'Nooit tevreden'

Een mooie transfer, een rol als aanvoerder en een debuut in Oranje, zijn geen voorwaarden voor tevredenheid, zo blijkt. "Ik merk dat het met de week beter gaat en dat geeft vertrouwen en dat maakt het nog leuker, je wordt gretiger. Ik ben niet tevreden, maar het had ook minder gekund", aldus Steijn, die aangeeft "uiteindelijk nooit tevreden" te zijn.

