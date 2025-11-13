Goed nieuws voor Feyenoord en de supporters. De club moest bij de komende twee Europese thuisduels een gedeelte van De Kuip leeg laten, maar Feyenoord ging met succes in hoger beroep en dus is de straf verminderd.

De UEFA trekt na het beroep nu een deel van de straf in. Daarom hoeft alleen bij het Europa League-duel op 27 november tegen Celtic een tribune leeg te blijven. Feyenoord moet wegens het afsteken van vuurwerk en andere onrechtmatigheden nog wel een boete van 88.000 euro betalen.

Dat betekent wel dat Feyenoord op 22 januari wel gewoon in een volle Kuip mag spelen tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. Dat is een welkome opsteker voor de Rotterdamse club, want het heeft de punten hard nodig in Europa en kan de steun van het publiek dus goed gebruiken. Feyenoord verloor drie van de eerste vier wedstrijden en staat daarmee op plek 29. Dat terwijl een plaats bij de eerste 24 nodig is om de tussenronde te halen.

Vuurwerk

Feyenoord kwam bij het vorige thuisduel tegen Panathinaikos (3-1 winst) in een enorme rode vuurzee het veld op. Het sfeerteam van de Feijenoorder had een groot spandoek gemaakt met de tekst 'Welcome to our Lunatic Asylum', ofwel 'Welkom in ons krankzinnigengesticht'. Ook werd er met rood-witte vlaggen gewapperd.

Dat was allemaal voor de UEFA geen probleem geweest, maar het vuurwerk dat werd afgestoken - en mensen die de trappen blokkeerden - wel. En omdat Feyenoord nog een voorwaardelijke staf had staan van de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München (3-0 winst) ging de UEFA over tot een heftige straf. Die is nu dus ietwat afgezwakt.

Alles over Europa League

