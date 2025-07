Memphis Depay bleek donderdagochtend Nederlandse tijd de matchwinner in de achtste finale van de Braziliaanse beker. De Nederlander zorgde voor spektakel in de heenwedstrijd tegen topploeg Palmeiras en ontketende een volksfeest op de tribunes van Corinthians.

Memphis is ineens helemaal los bij zijn Braziliaanse club. Nadat hij wekenlang niet tot scoren of zelfs een assist kwam, scoorde hij nu voor het tweede duel op rij. In de heenwedstrijd van de achtste finales van de beker kwam Palmeiras op bezoek. Dat zorgde voor een extra opgehitst sfeertje, want de normaal al zo fanatieke aanhang hoopte op een stunt. En die kwam er, al ging het niet van harte. Memphis was in de eerste helft al meteen van belang. Hij werd in zijn rug geduwd bij een voorzet, waardoor de VAR niks anders kon dan de scheid naar het scherm te roepen en hem een penalty te laten geven.

Penalty gemist, bal van de lijn

Memphi z'n aanvalskompaan Yuri Alberto, die afgelopen week nog een contractverlenging tekende bij Corinthians, mocht het cadeautje uitpakken, maar zag zijn inzet gekeerd worden door de keeper. Daarna was het Palmeiras dat de dienst uitmaakte. Voormalig PSV-verdediger André Ramalho redde de thuisploeg nog door een bal van de lijn te koppen in de eerste helft. Na de rust ontsnapte Corinthians even aan de aandacht van Palmeiras en dat was het signaal voor Memphis om los te komen.

Opstootje en doelpunt afgekeurd

Na een snel genomen vrije trap vond de rechtsbuiten het hoofd van de Nederlander met een uitgemeten voorzet. Memphis kopte hard binnen en ontketende een volksfeest op de tribunes met zijn 1-0. Palmeiras leek diep in blessuretijd het feest nog te verpesten door de 1-1 te maken, maar na een enorm opstootje hielp de VAR een handje door de goal af te laten keuren wegens buitenspel. Zo werd Memphis de matchwinnaar en is volgende week de return op vijandige bodem.

In de competitie gaat het slecht

Tussendoor wacht eerst nog het competitieduel met Fortaleza en zal Corinthians weer eens willen winnen. In de Braziliaanse competitie gaat het verre van lekker, want er werd maar één van de laatste acht duels gewonnen. Daardoor moeten Memphis en zijn ploeggenoten eerder naar onder dan naar boven kijken.