Memphis Depay zal al het geld dat hij nog moet ontvangen van Corinthians ook daadwerkelijk krijgen. Dat verzekerde de voorzitter van de club op een persconferentie.

Depay leefde in onmin met Corinthians nadat hij zijn bonus voor het winnen van het Campeonato Paulista, ook wel bekend als het staatskampioenschap van São Paulo, niet had gekregen. Om een duidelijk statement te maken, besloot de 31-jarige international van het Nederlands elftal een training over te slaan. Met succes, zo blijkt achteraf, want Depay zal zijn geld krijgen.

'Er zijn geen problemen'

Osmar Stábile, de directeur van Corinthians, nam alle zorgen weg voor Depay. " Er is een contract, we zullen het nakomen, daar is geen ontkomen aan. Hij werkt binnen de contractvoorwaarden en wij komen die ook na", verzekerde hij op een persconferentie. "We hebben al zijn salarissen betaald en alles is in orde. Er is geen enkel probleem."

"De bonus, die te laat was, hebben we in drie termijnen verdeeld", verdedigde Stábile zich. " De andere twee zullen we binnen de vastgestelde termijn nakomen."

Dubieuze weken voor Depay

Sinds zijn terugkeer van het Nederlands elftal begin juni is het amper stil rondom Depay. Het begon met het missen van een training wegens de achterstallige betaling. Daarna vocht hij een vete uit met clubicoon Neto. "Memphis komt hier om muziek te maken, poker te spelen. Of komt hij om te voetballen?", vroeg de clublegende zich hardop af.

In het rapnummer São Paulo Freestyle reageerde de Nederlandse aanvaller door te zingen: "Neto gedraagt zich gek alsof hij verliefd is op het spel. Of misschien worden zijn rekeningen betaald elke keer dat hij mijn naam noemt. Ik denk dat we allemaal het antwoord weten."

Het kwam Depay op een hoop kritiek te staan van de aanhang. 'Depay, je bent helemaal geen idool', stond geschreven op een spandoek dat hij op het complex van de club. En: 'Salaris op tijd, voetbal laat'.

Doelpunt

Afgelopen weekend liet Depay na lange tijd eindelijk sportief weer van zich horen, al gebeurde dat wel vanaf de bank. In de 83e minuut maakte hij de 1-1 tegen Botafogo. Het was Depays eerste bijdrage aan een doelpunt sinds begin mei.

Het hielp Corinthians weinig op de ranglijst van de Braziliaanse Série A. De club staat teleurstellend tiende, wat aan het einde van de rit nog wel kwalificatie voor de voorrondes van de Copa Sudamericana - Zuid-Amerikaanse variant van Europa League- betekent.