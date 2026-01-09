Roy Keane heeft opnieuw hard uitgehaald naar Manchester United. Het clubicoon is kritisch op het trainersbeleid en wijst daarbij op invloed uit het verleden als een van de oorzaken van de aanhoudende problemen bij de club.

In de studio van Sky Sports liet Keane weinig aan de verbeelding over. Volgens de Ier is het onbegrijpelijk hoe United telkens weer trainers aanstelt om ze na een jaar of iets langer weer te laten gaan. "Wat gebeurt er in zulke gesprekken?", vroeg hij zich hardop af. "Je kijkt iemand recht in de ogen en dan blijkt hij na twaalf maanden ineens toch niet geschikt."

Veelzeggende reactie

Keane ging verder dan alleen kritiek op het ontslag van de Portugees Rúben Amorim, die Erik ten Hag opvolgde. Volgens hem blijft de club last houden van oude structuren en vertrouwde gezichten die nooit echt zijn verdwenen. "Je ziet wie de beslissingen neemt bij Manchester United. Ferguson hangt er nog steeds rond als een slechte geur", stelt Keane. De uitspraak zorgde voor hoorbaar ongemak in de studio en werd vrijwel direct breed gedeeld op sociale media.

Op dat moment schakelde de camera naar de rest van het panel, waar ook Daniel Sturridge zat. De voormalig Liverpool-aanvaller had zichtbaar moeite om zijn gezicht in de plooi te houden. Met een hand voor zijn mond probeerde hij zijn lach te onderdrukken, maar maar slaagde daar nauwelijks in.

De relatie tussen Keane en Sir Alex Ferguson is al jaren gespannen. Sinds hun breuk in 2005 heeft Keane zich vaker kritisch uitgelaten over zijn voormalige manager én ook dit keer nam hij geen blad voor de mond. Dat Ferguson nog altijd zichtbaar aanwezig is rond wedstrijden van United, ziet Keane als veelzeggend. "Je ziet wie de beslissingen neemt bij Manchester United", stelde hij, om daar direct aan toe te voegen dat het verleden de club blijft achtervolgen.

Volgens de Ier kan Manchester United pas echt vooruit als er definitief afscheid wordt genomen van oude invloeden. "Wie neemt hier eigenlijk de beslissingen?", vroeg Keane zich hardop af. Zolang daar geen helder antwoord op komt, vreest hij dat United blijft draaien in dezelfde vicieuze cirkel.

Pijnlijke realiteit

Ondertussen blijft de sportieve werkelijkheid pijnlijk zichtbaar. Manchester United staat momenteel zevende in de Premier League, op ruime achterstand van koploper Arsenal. Zondag wacht op Old Trafford een nieuwe test, wanneer Brighton & Hove Albion op bezoek komt in de FA Cup.

