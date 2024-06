'Ontsnapt!': Duitse media spreken van 'VAR-geluk' en 'zomersprookje' na zege op Denemarken op EK

Duitsland won zaterdagavond met 2-0 van Denemarken in de achtste finales van het EK voetbal en onze oosterburen waren door het dolle heen. De Duitse media spreken van een 'zomersprookje' en 'VAR-geluk' na het behalen van de kwartfinale.

Bij Bild kwam het besef dat dit de eerste wedstrijd is die Duitsland wint in de knock-outfase van het EK, sinds het in 2016 in de kwartfinale werd uitgeschakeld. En dat het volgende duel zomaar eens de 'kraker tegen titelfavoriet Spanje zou kunnen zijn'. De Spanjaarden nemen het zondagavond eerst nog op tegen Georgië.

Bij het Duitse medium werd gesproken van 'VAR-geluk', en dat is ook niet gek. Joachim Andersen schoot Denemarken op voorsprong, maar dat doelpunt werd door de VAR afgekeurd wegens een paar centimeter buitenspel. Diezelfde Andersen kreeg een paar minuten later de bal op de hand in de zestien, wat Duitsland na een VAR-check een pingel opleverde. En zo stond het niet 0-1, maar 1-0.

Bijna een koude douche

Bij Kicker kwam de hoofdredacteur aan het woord om zijn zegje te doen over het Duitse elftal. Oliver Hartmann waarschuwt Die Mannschaft dat het 'aanzienlijk moet verbeteren en stabiliseren' tegen grotere landen. 'De zwarte wolken die zich vlak voor de aftrap boven het Dortmund-stadion verzamelden, waren in veel opzichten onheilspellende voorbode van een gedenkwaardige en magische voetbalavond.'

De wedstrijd werd nog onderbroken wegens de bliksem en de zware regenval. 'En het scheelde een haartje of Duitsland had nog een koude douche ontvangen van de Scandinaviërs en zo mogelijk een nachtmerrie beleeft. Ontsnapt.'

Pluim voor Julian Nagelsmann

Die Welt heeft veel vertrouwen in de Duitse ploeg en bondscoach Julian Nagelsmann. 'Het fijne gevoel voor momentum van Nagelsmann kan het team ver brengen', kopt Lars Gartenschläger in een opiniestuk. 'De overwinning op Denemarken droeg de handtekening van Nagelsmann.'

Na drie keer met dezelfde basiself te zijn gestart, voerde Nagelsmann tegen Denemarken drie wissels door. Leroy Sané kwam erin voor Florian Wirtz, David Raum voor Maximilian Mittelstädt en Nico Schlotterbeck verving de geschorste Jonathan Tah. 'Het is de bondscoach wiens beslissingen effect hebben en goed zijn voor het nationale team.'

