'Gewoon geen VAR meer': Rafael van der Vaart en Youri Mulder walgen bij Studio Fußball van EK-regels

Als het voetbal zo doorgaat, met allerlei onzinnige ingrepen van de VAR ,dan hoeft het van Youri Mulder allemaal niet meer. De oud-voetballer ging na Duitsland - Denemarken bij Studio Fußball helemaal los op de scheidsrechter, de regels en de VAR.

"Ik word niet vrolijk van al die beslissingen", begint Mulder zijn relaas. Presentator Sjoerd Ramshorst en mede-analist Rafael van der Vaart laten hem flink uitrazen. "Doelpunten worden op teenlengtes afgekeurd, teennagels zelfs. We moeten gewoon niet buitenspel geven op millimeters. Ik vind dat we dan maar geen VAR meer moeten hebben."

'Ik vertrouw die techniek ook niet helemaal'

Mulder voelt zich gesterkt door een oerwoud aan voorbeelden dit EK alleen al. "Dit is toch bespottelijk? Het slaat gewoon nergens meer op. We moeten gewoon af van die VAR. Al die goals van Romelu Lukaku (bij België, red.) waren allemaal maar net aan. Bij Turkije was er ook al zo'n beslissing die nergens op sloeg. Ik snap dat ze bij de UEFA nu zo'n chip in de bal hebben zodat ze het allemaal precies weten, maar ik vertrouw die techniek ook niet helemaal. Dit alles druist volledig tegen mijn voetbalgevoel in."

'Meten met verschillende maten'

Van der Vaart haakte daarna pas in. De oud-voetballer vindt vooral de buitenspelregel wel duidelijk. "Als je het zo doet zoals het nu is geregeld, dan is buitenspel buitenspel. Maar het is wel meten met verschillende maten. Diezelfde mensen die dit wél buitenspel vinden, vinden die afgekeurde goal van Xavi Simons bij Nederland - Frankrijk weer géén buitenspel. Dat schiet niet op."

Discussies

Na de buitenspelgoal werd ook het handsmoment voorafgaand aan de penalty voor Duitsland besproken. Mulder: "Ik vind dat als je er niks aan kan doen dat de bal op je hand komt, dat het dan geen hands is. Zoals bij dit geval. De discussies over wel of geen hands, die zijn er pas de laatste vijf jaar. Eigenlijk pas sinds het zo nauwkeurig en tegelijkertijd onduidelijk is wat hands is en wat niet."

'Dit is toch al verboden?'

Van der Vaart ergerde zich op zijn beurt weer aan de manier waarop doelpuntenmaker Kai Havertz zijn penalty nam. Hij stond in zijn aanloop vrijwel geheel stil voordat hij z'n aanloop afmaakte en scoorde. Van der Vaart begrijpt niet dat het überhaupt nog mag. "Dit is toch al verboden? Het zou in ieder geval niet meer mogen. Inhouden, stoppen of half stoppen bij een penalty. Dat zou verboden moeten zijn. Dan heb je namelijk als keeper geen kans meer."

'Je verleidt de keeper'

Daar was Mulder het roerend mee eens. "Je verleidt de keeper tot een beweging. Het is een soort schijnbeweging. Dan ben je als nemer altijd in het voordeel. Want als de keeper 'm dan houdt, kun je altijd zeggen dat hij bewoog bij het nemen of van zijn lijn ging. Dit zou je moeten verbieden."

