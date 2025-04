Onzichtbare Cristiano Ronaldo lijdt pijnlijke nederlaag tegen oud-ploeggenoot

Cristiano Ronaldo en Al Nassr hebben een pijnlijke nederlaag geleden in de Saudi Pro League. De Portugese topspits kan daardoor het kampioenschap opnieuw zo goed als vergeten. Om het nog erger te maken: Ronaldo verloor van oude bekenden.

Al Nassr, met Ronaldo en Sadio Mané in de basis, verloor in de 28e speelronde met 2-1 van Al Qadisiya, de nummer vijf van Saoedi-Arabië. De club van Ronaldo en co. komt door de verliespartij op liefst acht punten achterstand te staan van koploper Al-Ittihad.

De eerste grote kans was na negen minuten voor Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonese spits snelde met de bal langs twee tegenstanders, maar schoot naast het doel van doelman Agustín Rossi.

Afgekeurde goal Ronaldo

Al Nassr was dicht bij een treffer in de 30e minuut. Ronaldo zette Mané vrij en Jhon Durán werkte de bal in een uiterste poging over het doel. Drie minuten later zag Marcelo Brozović zijn schot gekeerd worden door Koen Casteels.

Pierre-Emerick Aubameyang

In de 34e minuut viel de openingstreffer, en wel voor de thuisploeg. Rossi keerde nog het schot van Aubameyang, maar in de rebound schoot Hassan Al-Amri raak, waarna hij een opmerkelijke vreugdedans liet zien.

Al Nassr bleef aandringen en kwam in minuut 84 alsnog op 1-1. Een uitstekende pass van Otávio zette Mané oog in oog met Casteels, die hij vervolgens koelbloedig passeerde.

De gelijkmaker bleek echter van korte duur. Drie minuten later ging Rossi volledig de mist in bij een hoge bal, waarna Aubameyang bediend kon worden om de bal in een leeg doel te koppen.

Verliezen van oud-ploeggenoot

Naast de verliespartij was het extra pijnlijk voor Ronaldo om te verliezen van een voormalig ploeggenoot. De 35-jarige Nacho is aanvoerder bij Al Qadsiya, maar voetbalde bijna zijn hele leven voor Real Madrid. Tussen 2011 en 2018 speelde Nacho en Ronaldo samen bij Real Madrid.