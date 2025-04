Sensationeel moment in de maak? Oud-speler wil Lionel Messi én Cristiano Ronaldo in één ploeg

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo voetbalden liefst 34 keer tegen elkaar, maar nog nooit mét elkaar. Daar zou zomaar verandering in kunnen komen, want een oud-teamgenoot van beide wereldsterren heeft een plannetje.

Messi en Ronaldo vormden de afgelopen twintig jaar de top van de voetbalwereld. De 37-jarige Argentijn streek in die tijd acht Ballon d'Ors op, zijn 40-jarige rivaal uit Portugal kwam tot vijf. In die periode zijn er de nodige spelers zo gelukkig geweest om Messi of Ronaldo hun teamgenoot te mogen noemen.

Een enkeling was zelfs teamgenoot van allebei. Denk aan Angel di Maria, die met Messi samenspeelde bij het Argentijnse elftal en met Ronaldo bij Real Madrid. Of Nelson Semedo, waarbij het net andersom was: met Messi bij Barcelona en met CR7 bij Portugal. Een andere grote naam die nog mist? Carlos Tevez.

Afscheidswedstrijd

De 41-jarige oud-spits van onder andere Manchester United en Juventus gaat 'zeer waarschijnlijk' nog een afscheidswedstrijd spelen, zegt hij bij OLGA. "We moeten alleen nog uitzoeken wanneer. Dat is nog niet zo makkelijk."

"Messi, Cristiano... Dat zijn spelers die moeten komen", spreekt Tevez veelbelovende woorden. "Ik haal ze zelf wel op. Ze staan in ieder geval in mijn WhatsApp."

Véél topspelers op het oog

Tevez somt op dat hij veel spelers van United en Juventus wil vragen. "Edwin van der Sar aan de ene kant en Gianluigi Buffon aan de andere", heeft hij de keepers al in gedachten. Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci en zijn 'broer' Patrice Evra moeten in de verdediging komen. Andrea Pirlo, Paul Scholes, Roman Riquelme en Wayne Rooney somt hij op als middenvelders.

Geen misselijke namen, met Messi en Ronaldo meegerekend. Andere spelers met wie hij veel samenspeelde zijn Vincent Kompany, Javier Mascherano, Yaya Touré, David Silva, Paul Pogba, Ryan Giggs en Nigel de Jong.

Laatste wedstrijd tussen Messi en Ronaldo

Messi en Ronaldo stonden voor het laatst tegenover elkaar op 19 januari 2023, bij een wedstrijd tussen PSG en de Riyadh All Stars. Het PSG van Messi won met 5-4, mede dankzij één goal van de Argentijnse spits. Ronaldo scoorde tweemaal voor het gemengde team uit Saoedi-Arabië.