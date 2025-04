Wereldvoetballer Cristiano Ronaldo kan extra 'cadeau' van 200 (!) miljoen euro krijgen

Het lijkt er steeds meer op dat Cristiano Ronaldo zijn contract bij Al Nassr, de club waar hij begin 2023 tekende en zo de weg vrijmaakte voor een stroom van wereldsterren naar Saoedi-Arabië, gaat verlengen. Al Nassr biedt Portugees liefst 200 miljoen euro per jaar.

Het contract van de Portugese sterspeler loopt aan het einde van dit seizoen af, maar hij heeft al maanden een aanbieding voor een langer verblijf op tafel liggen.

Twee extra seizoenen

Waar de aanbieding in januari nog een verlenging met één jaar inhield, meldt Marca dat de meest recente aanbieding van de Arabische voetbalreus nu twee extra seizoenen omvat. Dit betekent dat de aanvoerder van het Portugese nationale elftal tot 2027, en dus tot zijn 42e, zou kunnen spelen… als hij dat wil.

200 miljoen per jaar

De aanbieding bevat nog steeds een bedrag van 200 miljoen euro per seizoen, plus een klein percentage van de club. Als de contractverlenging doorgaat, vergroot dit de kans dat de Portugese sterspeler de grens van 1000 doelpunten bereikt, een mijlpaal die hij in razend tempo nadert. Zijn huidige totaal staat op 934, waarvan 96 gescoord in de 105 wedstrijden die hij tot nu toe voor Al Nassr heeft gespeeld.

Andere carrière

Volgens de Spaanse krant gaat het tweede jaar van het contract alleen in als Ronaldo de optie tot verlenging activeert. Mocht de superster geen interesse hebben om langer door te gaan als voetballer, dan weet hij ook al waar zijn toekomst dan wel ligt. Hij richtte namelijk al zijn eigen filmstudio op, samen met regisseur Matthew Vaughn. Ronaldo komt binnenkort met nieuws over zijn eerste film.

Grote namen gingen hem voor

Met een carrière op het witte doek zou hij iconische sporters achterna gaan. Weinigen gingen hem voor, maar namen als David Beckham en Rico Verhoeven verschenen ook al eens in grote films. Voorlopig is het echter nog voetbal wat de klok slaat. In juni hoopt CR7 weer opgeroepen te worden voor de Portugese nationale ploeg, dat dan speelt tegen Duitsland in de halve finales van de Nations League Finals. Tot die tijd heeft hij genoeg duels om aan zijn doelpuntentotaal te werken.