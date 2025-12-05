De loting voor het WK voetbal 2026 is vrijdag in Washington gehouden. Diverse sterren draafden op om de balletjes uit de bakken te halen. Oranje weet tegen wie het in de zomer moet spelen in de groepsfase. Althans: twee opponenten zijn bekend.

Het Nederlands elftal speelt komende zomer tegen Japan, Tunesië en de winnaar van de play-offs tussen Oekraïne, Zweden, Polen en Albanië op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat werd bekend in het Kennedy Center in Washington, waar bondscoach Ronald Koeman en directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB aanwezig zijn.

Tegenstanders van Oranje bij WK voetbal

De Japanse internationals Ayase Ueda, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Koki Ogawa en Kodai Sano spelen in de Eredivisie. Oud-speler Hatem Trabelsi uit Tunesië speelde in het verleden voor Ajax. Oekraïne, Zweden, Polen en Albanië strijden in maart tijdens play-offs om een startbewijs voor het WK.

Oranje is ingedeeld in groep F en speelt de groepsduels in Houston, Dallas, Kansas City of het Mexicaanse Monterrey. Vooral in Dallas en Houston is het erg warm in de zomer.

Speeldatums groepsfase WK voetbal 2026

De duels in groep F worden op zondag 14 juni, zaterdag 20 juni en donderdag 25 juni gespeeld.

Zaterdag vindt er een zogeheten openingsceremonie plaats en dan pas wordt de overige cruciale informatie bekend voor Oranje. Pas dan weet het in welke speelstad het de groepswedstrijden afwerkt en hoe laat dat precies is. Dat betekent dat Ronald Koeman en Oranje, en Dick Advocaat met Curaçao pas op zaterdagavond écht weten waar ze aan toe zijn.

Openingsduel WK

Het openingsduel op het WK voetbal van 2026 wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika. De eerste wedstrijd van Groep A wordt op 11 juni in het Aztekenstadion van Mexico-Stad gespeeld. Het is de derde keer dat er een WK voetbal in Mexico wordt gespeeld. De Verenigde Staten en Canada zijn de twee andere gastlanden.

Mexico is ingedeeld in Groep met naast Zuid-Afrika ook Zuid-Korea en een nog nader te bepalen Europees land. Bij het eerste duel van de 104 wedstrijden die tijdens het WK van 2026 worden gespeeld, zullen er 87.523​​ toeschouwers aanwezig zijn. Er doen in totaal 48 landen mee aan het mondiale eindtoernooi. De finale wordt op 19 juli in New York gespeeld.