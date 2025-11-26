Het was tijdens de afgelopen interlandperiode bij de mannen van het Nederlands elftal onderwerp van gesprek: niet de prestaties op het veld, maar de outfits en de looks van de voetballers bij aankomst in Zeist. Oranje Leeuwin Ella Peddemors onthult dat bij de Nederlandse vrouwen is. "Iedereen weet dat de camera’s klaar staan."

'Modepoppen', zo noemde journalist Valentijn Driessen de mannen van het Nederlands elftal bij binnenkomst op de KNVB Campus in Zeist. Vooral Noa Lang en Memphis Depay lieten vele wenkbrauwen fronsen door hun outfitkeuzes. De voetballers van het Franse nationale team hebben er écht een sport van gemaakt om hun meest bizarre outfits uit de kast te trekken. "Vergeleken met hen zijn wij pussy's", grapte bondscoach Ronald Koeman daarover tijdens een persconferentie.

'Dan trekken we allemaal iets leuks aan'

De Nederlandse vrouwen kwamen afgelopen maandag aan in Zeist om zich te melden voor hun interlandverplichtingen. Er wordt weleens beweerd dat vrouwen meer met hun uiterlijk bezig zijn dan mannen dus hoe belangrijk zijn de outfits bij binnenkomst voor de Oranje Leeuwinnen?Sportnieuws.nl vroeg het aan Peddemors.

De 23-jarige middenveldster onthult dat zij en haar teamgenoten zich wel degelijk bezighouden met hun outfitkeuze wanneer ze zich gaan melden in Zeist. "Iedereen weet dat de camera’s klaar staan, dus dan trekken we wel allemaal iets leuks aan", zo vertelt ze.

Toch lijkt de fashiongekte bij de Leeuwinnen minder dan bij hun mannelijke collega's. Zo vertelt Peddemors dat ze niet van te voren contact heeft met haar teamgenoten over de outfitkeuzes. "We kijken ook niet naar elkaars foto’s naderhand'', zo onthult ze. Wel weet Peddemors wie van haar ploeggenoten de beste kledingstijl heeft. "Ik vind dat Jackie (Groenen, red) altijd goed is gekleed."

'Lasagne van mijn moeder'

Zelf mocht Peddemors zich voor de derde keer melden in Zeist. Afgelopen zondag speelde ze met haar club VfL Wolfsburg nog een wedstrijd. Naderhand reed ze terug naar Nederland om bij haar ouders langs te gaan. "Daar heb ik lekker gegeten en gerelaxed'', zo onthult Peddemors. En wat stond er op het menu? "Lasagne van mijn moeder, was lekker'', grapt ze.

Tijdens de vorige interlandperiode debuteerde Peddemors voor het Nederlands eftal. In de wedstrijd tegen Polen mocht ze een kwartiertje invallen. Ze wil daarom komende interlands de goede lijn doorzetten. Wat Peddemors vooral wil doen komende week is genieten. Bij Oranje kan ze dat het meest tijdens de trainingen, zo vertelt ze. "Dan sta je te voetballen met zoveel kwaliteit om je heen. Ik kijk dan vooral naar Vivianne (Miedema, red). Hoe zij zichzelf vrij kan spelen in de kleine ruimtes, geweldig."

Oefeninterlands

Peddemors speelt met de Oranje Leeuwinnen komende interlandperiode twee oefeninterlands. De eerste is op vrijdag 28 september uit tegen Portugal. "Dat wordt een fel duel denk ik", zo blikt de middenveldster vooruit. Op dinsdag 2 december neemt Oranje het in Waalwijk op tegen Zuid-Korea. De vrouwen van bondscoach Arjan Veurink beginnen in de volgende interlandperiode aan de WK-kwalificatie.

