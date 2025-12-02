Bij het restant van Ajax tegen FC Groningen vond een opvallende woordenwisseling plaats die duidelijk hoorbaar is. Doordat het duel werd gespeeld in een lege Johan Cruijff ArenA, werden de gesprekken op het veld helder opgevangen.

Tijdens een onderbreking van het duel tussen Ajax en FC Groningen klonk in de eerste helft plotseling een scheldwoord richting een speler, waarop een cynische reactie volgde. "Je moeder", klonk het terwijl Fred Grim en de rest van de Ajax-staf in beeld zijn.

De spelers zelf waren op dat moment niet te zien. De aangesproken speler reageerde scherp op de opmerking: "Wat mijn moeder? Iedereen hoort het, jongen. Dit is lekker slim." Wie de opmerking plaatste en wie reageerde, was onduidelijk doordat ze niet in beeld te zien waren.

'Vieze stinkbelg'

Later in de discussie klonk echter ook de belediging "vieze stinkbelg", wat de suggestie wekte dat Mika Godts bij het incident betrokken was. De Ajax-aanvaller bevond zich namelijk aan de kant waar de microfoons opgesteld stonden. De enige andere Belgische speler op het veld was Marvin Peersman, die echter als linksback opereerde bij FC Groningen.

Ajax boekt eindelijk een zege

In de 28e minuut kwam de thuisploeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Mika Godts. De Belgische aanvaller, dit seizoen één van de weinige lichtpuntjes, liet ook dit keer van zich horen. Na een diepe pass kapte hij een FC Groningen-verdediger uit, passeerde hij de uitkomende Etienne Vaessen en schoof hij de bal in een leeg doel. In de tweede helft zorgde Aaron Bouwman uit een corner voor de 2-0. Dat bleek ook de eindstand.

Negatief clubrecord

Ajax voorkwam met de zege dat het een negatief clubrecord vestigt. De ploeg van interim-coach Fred Grim verloor achtereenvolgens van Galatasaray, FC Utrecht, Excelsior en Benfica. Sinds de start van het profvoetbal in 1954 heeft de club nog nooit vijf officiële wedstrijden op rij verloren. Ajax kende eerder slechts drie keer een negatieve reeks van vier nederlagen, in 1964, 1980 en twee jaar geleden. Telkens wist de club die reeks daarna te doorbreken. Dat gebeurde dinsdag dus opnieuw.

