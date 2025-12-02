Het gaat bij het programma Vandaag Inside niet vaak meer over sport, maar ditmaal wel. Uiteraard werd het uitspelen van Ajax - FC Groningen (2-0) nog even besproken tijdens de uitzending. Eén triest detail over het duel maakt het nodige los bij Johan Derksen en de andere gasten.

Dat was het schrijnende verhaal van fan Peter. De 84-jarige Ajax-supporter is ernstig ziek en had als laatste wens om nog één keer naar een duel van zijn club te gaan. Zondag was hij aanwezig bij Ajax - FC Groningen, maar dat duel werd na vijf minuten voetballen gestaakt vanwege het vele vuurwerk dat in de Johan Cruijff ArenA werd afgestoken.

Dinsdag werd het duel zonder fans uitgespeeld. Ajax had echter een uitzondering gemaakt: Peter mocht er speciaal bij zijn om zijn droom te verwezelijken. Zo ver kwam het echter niet. De situatie van de zieke supporter verslechterde dusdanig dat hij er toch niet meer bij kon zijn. Zodoende gaat zijn droom in rook op.

Suggestie van Merel Ek voor Ajax

Bij Vandaag Inside brengt Wilfred Genee het onderwerp ter sprake. "Heel treurig was dat", zo vat Derksen het treffend samen. Bargast Merel Ek werpt het balletje op dat er vanuit Ajax nog één mooi gebaar gemaakt kan worden. "Ik hoop dat die hele selectie daar nog heen kan", zegt ze. Het is echter de vraag of, als Ajax dat al van plan is, Peter dat fysiek nog aan kan.

Johan Derksen wil fans aanpakken

Vanzelfsprekend gaat het ook nog even over de supporters die het duel zondag verstierden met hun vuurwerk. Wat Derksen betreft slijpen autoriteiten en clubs de messen. "Laten we eens doorpakken en de strijd aan gaan. Ik zie die directeur met allemaal slappe teksten... Ajax moet keihard ingrijpen en al die clubs moeten solidair zijn."

Ajax won zonder publiek met 2-0 van FC Groningen. Desondanks was René van der Gijp niet enorm onder de indruk. "Ze gaan nu met z'n zessen achterin spelen, ik wil wel eens zien of ze dat ook in een vol stadion doen. Of ze dat durven."

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.