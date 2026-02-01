Bij de topper tussen PSV en Feyenoord in de VriendenLoterij Eredivisie is een opvallende afwezige in de selectie van de Rotterdammers. Cyle Larin maakte afgelopen weekend nog minuten in de Europa League, maar is nu helemaal buiten de selectie gelaten door trainer Robin van Persie.

Volgens insiders in het Philips Stadion heeft het ontbreken van Cyle Larin bij Feyenoord te maken met een vertrek van de Canadese spits. De huurling van RCD Mallorca kwam dit seizoen nog nauwelijks in de plannen van Robin van Persie voor, maar maakte de afgelopen tijd wel minuten.

Donderdag stond Larin bijvoorbeeld nog in de basis tegen Real Betis, maar het was ronduit schrijnend wat de dertigjarige spits liet zien. De Canadees hielp een aantal behoorlijke kansen om zeep, waardoor het Feyenoord-publiek al flink wat kritieken richting Larin uitte. Feyenoord lijkt nu het besluit te hebben genomen om afscheid te nemen van Larin.

Per direct weg bij Feyenoord

Larin moest dit seizoen genoegen nemen met een plek achter Ayase Ueda, maar zag in de loop van het seizoen ook Shaqueel van Persie en Casper Tengstedt meer spelen dan hij. Volgens Feyenoord-watcher Mikos Gouka 'zijn Feyenoord en de Canadees uit elkaar gegaan', dat schrijft de journalist van het Algemeen Dagblad op X. Het is niet uit te sluiten dat Feyenoord alsnog op zoek gaat naar een vervanger, omdat Van Persie voorlopig uit de roulatie is.

Kraker tegen PSV

Voor de ploeg van Robin van Persie wordt het zondagmiddag een hels karwei in Eindhoven. De nummer twee van de Eredivisie staat op liefst veertien punten van PSV, waardoor de titel behoorlijk uit zicht geraakt is. De aftrap was om 14.30 uur.

