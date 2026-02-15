Go Ahead Eagles heeft zondagmiddag op het nippertje verloren van Feyenoord. Via een penalty in de blessuretijd wonnen de Rotterdammers in eigen huis met 1-0. Trainer van de Eagles, Melvin Boel, baalt van de arbitrage in De Kuip.

"Ik heb wel discutabele momenten gezien", zei Boel in de catacomben van De Kuip. De ploeg van Boel kwam al vroeg met een man minder te staan, maar Boel klaagde niet over de rode kaart die zijn aanvaller Thibo Baeten kreeg voor een harde overtreding op Oussama Targhalline.

"Hij was te laat, dat was gewoon rood", zei hij. "Maar een speler van Feyenoord maakte vlak voor die overtreding hands. Als hij dan fluit, komt er geen overtreding op Targhalline."

'Ik vond het geen penalty'

Feyenoord won door een benutte strafschop diep in blessuretijd van Casper Tengstedt na een overtreding van Evert Linthorst, die begreep dat scheidsrechter Marc Nagtegaal naar de stip wees. "Ik vond het geen penalty", zei Boel.

"Linthorst ziet hem niet aankomen en Tengstedt zet zijn been achter het been van hem. Ik heb wel meer discutabele dingen gezien. De scheidsrechter was echt onder de indruk van De Kuip."

Go Ahead Eagles bleef voor de elfde keer op rij in de competitie zonder zege en heeft nog 4 punten meer dan het als zestiende geklasseerde NAC Breda. "We hebben in januari heel veel duels gespeeld", zei Boel. "Dat heeft kracht gekost. Nu krijgen we een normaal schema en moeten we punten gaan pakken.

De ploeg uit Deventer neemt het volgende week zondag thuis op tegen Heracles Almelo. Heracles staat laatste met slechts zeventien punten, genoeg kansen dus voor Go Ahead om drie punten te pakken en zo weer wat ademruimte te creëeren.

