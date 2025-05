Oproep aan UEFA om helpende regel voor Manchester United en Tottenham Hotspur 'te heroverwegen'

Hoewel Manchester United en Tottenham Hotspur dichtbij het redden van hun dramatische seizoen zijn, vindt een legende van Arsenal niet dat die twee clubs de beloning van Champions League-voetbal verdienen. Die roem is wel dichtbij nu de halve finales van de Europa League in Engels voordeel lijken uit te vallen.

Voetballegende Arsène Wenger, huidig directeur van Global Football Development bij de FIFA, vindt dat Manchester United en Tottenham Hotspur geen Champions League-ticket zouden moeten krijgen, zelfs niet als ze de Europa League winnen.

'Dat moet de UEFA heroverwegen'

“Ze zouden zich automatisch voor de Europa League moeten plaatsen, maar niet per se voor de Champions League”, aldus de Fransman tegenover BeIN Sports. “Vooral niet in de Premier League, waar al vijf teams zich plaatsen. Ik denk dat de UEFA dit moet heroverwegen.”

Beloning

“Aan de andere kant zullen mensen zeggen dat, om de Europa League interessant en motiverend te houden, je die clubs wel die Champions League-plaats als beloning moet geven”, voegde hij eraan toe.

Dikke zeges in heenduel

Ondanks tegenvallende prestaties in de Premier League, lijken zowel Manchester United als Tottenham Hotspur op koers voor de Europa League-finale in Bilbao na klinkende overwinningen in de halve finales. De ploeg van Ruben Amorim verpletterde Athletic Bilbao met 3-0, terwijl de Londenaren thuis met 3-1 te sterk waren voor het Noorse Bodo/Glimt. De UEFA paste de regels in 2014 aan, waardoor de winnaar van de Europa League zich plaatst voor de Champions League.

Controversiële wijzingen

Wenger verliet Arsenal in 2018, voordat hij een jaar later directeur Global Football Development bij de FIFA werd. Hij heeft sindsdien een aantal controversiële voorstellen gedaan, waaronder wijzigingen in de buitenspelregel en een tweejaarlijks WK.

Dramatisch seizoen

In de Premier League moesten Tottenham en Manchester lang vrezen voor degradatievoetbal. Hoewel de voorsprong op de streep inmiddels veilig genoeg is, zijn de twee gevallen topclubs het lachertje van Engeland geworden. Erik ten Hag had daar deels schuld aan. De Nederlandse trainer moest de club eind 2024 verlaten, maar ook zijn opvolger Ruben Amorim krijgt de boel niet op de rit bij United.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.