Opvolger Erik ten Hag zet dubbel negatief record neer voor Manchester United

Manchester United is bezig aan het slechtste Premier Leagueseizoen in tijden. Erik ten Haag werd in oktober vorig jaar de laan uitgestuurd, maar zijn Portugese opvolger Ruben Amorim doet het nóg slechter.

Manchester United heeft bijna de helft van hun Premier League-wedstrijden dit seizoen verloren na een 1-0 nederlaag tegen Chelsea vrijdagavond. Dit is alweer hun 18e verliespartij.

Een doelpunt van Marc Cucurella, op aangeven van Reece James, bezorgde de 'Blues' de overwinning en veroordeelde de 'Red Devils' tot een nieuwe deceptie. Met deze nederlaag heeft United twee negatieve records in hun Premier League-geschiedenis gevestigd.

Europa League

Coach Amorim probeerde de positieve punten te benadrukken en zei dat de wedstrijd hem zou helpen bij het selecteren van zijn basisopstelling voor de Europa League-finale tegen Tottenham Hotspur aanstaande woensdag.

Voor het eerst in hun historie heeft Manchester United een Premier League-seizoen afgesloten zonder ook maar één keer twee wedstrijden op rij te winnen. De ploeg van Amorim heeft slechts 10 van de 37 wedstrijden gewonnen – hun vorige negatieve record was 16 overwinningen in het seizoen 2021/22. Volgend weekend volgt de laatste wedstrijd van de competitie tegen Aston Villa.

Acht wedstrijden zónder winst

De 'Red Devils' hebben nu ook een reeks van acht wedstrijden zonder zege in de competitie iets wat nog nooit eerder in hun geschiedenis is voorgekomen. De reeks van zes nederlagen en twee gelijke spelen in de laatste acht duels is de slechtste reeks van alle teams in de competitie.

Analist en clubicoon Roy Keane is meer dan kritisch op de club. " Dat de fans vanavond terug in de auto zitten naar Manchester en tegen elkaar zeggen dat ze dit eigenlijk al hadden verwacht, is heel triest. Maar er gaat op dit moment helemaal niets uit van United, ze zijn nergens echt goed in. Ze schoten vanavond één keer op doel. Eén keer!"

