Europa League-finale krijgt Nederlands tintje: Manchester United en Tottenham Hotspur strijden om eindzege

De finale van de Europa League gaat tussen Manchester United en Tottenham Hotspur, de nummers 15 en 16 van de Premier League. Daarmee krijgt de eindstrijd ook een Nederlands tintje. De ploeg met Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee neemt het op tegen die van Micky van de Ven.

Manchester United verdedigde in de halve finales met succes de zege van 3-0 die de ploeg een week geleden behaalde in Bilbao. Athletic Club kwam nog wel met 1-0 voor op Old Trafford, maar Manchester boog de achterstand om in een riante 4-1-overwinning. Athletic mist door de uitschakeling een finale in eigen huis.

Tottenham Hotspur kwam na de 3-1 in eigen huis niet in gevaar bij de Noorse ploeg Bodø/Glimt. De Londenaren wisten de wedstrijd ter hoogte van de poolcirkel zelfs met 2-0 te winnen.

Nederlandse inbreng

Manchester United miste door blessures de Nederlandse inbreng van Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee, Athletic moest het doen zonder de broers Nico en Iñaki Williams en clubtopscorer Oihan Sancet. De ploeg van coach Rúben Amorim bood de eigen fans in de return aanvankelijk geen sprankelend voetbal. Na een half uur kwam Athletic op 1-0. Verdediger Harry Maguire leverde simpel de bal in bij de tegenstander, waarna Mikel Jauregizar loepzuiver uithaalde.

In de tweede helft leefde Manchester op dankzij een goal van invaller Mason Mount; hij scoorde fraai vanuit de draai. Even later kopte Casemiro de thuisploeg naar 2-1 en tegen het einde van de wedstrijd maakten Rasmus Højlund en Mount de derde en vierde goal voor de gewezen grootmacht uit Manchester, die een flets seizoen alsnog kleur kan geven met een hoofdprijs.

De Spurs speelden opnieuw zonder de geblesseerde aanvoerder Son Heung-min, maar Micky van de Ven stond wel in de basis. Bodø/Glimt slaagde er niet in het thuisvoordeel te gebruiken om voor een nieuwe stunt te zorgen. De Noren kregen gewoonweg te weinig kansen. Na rust begonnen de Spurs aan te dringen, hetgeen resulteerde in treffers van Dominic Solanke en Pedro Porro. Ook de ploeg van coach Ange Postecoglou kan een slecht seizoen in de Premier League nog goedmaken met een Europese prijs.

De eindstrijd van het tweede Europese clubtoernooi is op 21 mei in San Mamés, het stadion van Athletic in Bilbao.

