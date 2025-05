Ook spelers voelen bezuinigingen bij gevallen topclub Manchester United: bizarre vlucht na Europa League-finale

Het zijn zware tijden voor Manchester United en de fans van de roemruchte Engelse club. The Red Devils koersen af op hun zwakste eindklassering in de Premier League ooit en achter de schermen rommelt het. Ook zijn er financiële problemen.

Vorig seizoen werd met plek acht al de zwakste eindpositie ooit in de Premier League behaald, destijds onder de Nederlandse trainer Erik ten Hag. Dat blijkt nog een waar huzarenstukje te zijn, want inmiddels onder de Portugees Ruben Amorim staat Manchester United op plek zestien.

Sir Jim Ratcliffe

In 2023 was er een overname bij de club. Ondernemer Sir Jim Ratcliffe, de grote man achter het chemische bedrijf Ineos, kocht 27,7 procent van de aandelen. Maar ook de bankrekening van Ratcliffe is getuimeld. Volgens Sunday Times Rich List heeft de rijke stinkerd dit jaar liefst 6 miljard pond zien verdampen, oftewel 7,2 miljard euro.

Zijn vermogen daalde van 23 miljard naar 17 miljard pond. Ooit was hij de rijkste man van Groot-Brittannië. Oh ironie: ook hij is op een ranglijst gezakt, namelijk naar plek zeven qua rijkste Britten. Nog wel hoger dan Manchester United in de Premier League, dus.

Bezuinigingen

Sinds Ratcliffe de aandelen in zijn bezit kreeg, is er een bezuinigingsoperatie gaande. Zo is ongeveer een derde van het personeel op straat gezet en zijn de vergoedingen die clubambassadeurs krijgen ingeperkt. Onder meer clublegende Sir Alex Ferguson, een van de succesvolste trainers ooit, zag zijn privileges verdwijnen.

Europa League

Ondanks alle ellende is er zowaar een lichtpunt: de club staat in de finale van de Europa League, waarin Tottenham Hotspur (zeventiende in de Premier League) de opponent is. De Spurs hebben aan alle fulltime werknemers tickets voor die clash beloofd. Ratcliffe is minder vrijgezig. Hij heeft een beperkt aantal kaarten ter beschikking gesteld en die worden verloot onder werknemers.

De rest van het personeel moet het doen met een tv-scherm in Manchester, inclusief twee drankbonnetjes. Ook spelers moeten eraan geloven dat de vette tijden voorbij zijn. Zij vliegen na de eindstrijd terug om 2.15 uur in de nacht, aldus GBNews.com. De finale begint op woensdag 21 mei om 21.00 uur in Spanje (San Mamés in Bilbao). Dat wordt dus nog haasten om op tijd te boarden.

Geld

Het wordt een erg belangrijke finale voor beide clubs. De winnaar van de Europa League krijgt een startbewijs voor de Champions League. Gezien de posities in de Premier League van beide clubs is dat een geschenk uit de hemel. Volgens GBNews zou de Europa League-titel zo'n 120 miljoen extra aan inkomsten opleveren.

