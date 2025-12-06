Na deel twee van de WK-loting van zaterdag weet Oranje precies op welke dagen en in welke stadions de duels in de groepsfase worden gehouden. Hoe denkt de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman over het schema?

Koeman kijkt ernaar uit om met het Nederlands elftal in Dallas, Houston en Kansas City te spelen op het WK. "We weten waar we naartoe gaan, dat is prima", reageerde de bondscoach via de KNVB op het tweede deel van de loting, waarbij de deelnemers alle informatie kregen over de speelsteden en aanvangstijdstippen van de mondiale eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

"We gaan nu al onze mensen erbij betrekken, zodat we tijdens het toernooi fysiek het beste zijn."

Groep F

Het Nederlands elftal begint het WK op 14 juni tegen Japan in Dallas. Vervolgens speelt de ploeg op 20 juni in Houston tegen Oekraïne, Zweden, Polen of Albanië. Die landen strijden eind maart in de play-offs nog om één ticket voor het WK. Tunesië is op 25 juni in Kansas City de laatste tegenstander van Nederland in groep F van het toernooi.

De stadions waar Oranje in speelt

Het AT&T Stadium in Dallas is met 94.000 toeschouwers het grootste stadion van het WK. De thuishaven van NFL-club Dallas Cowboys heeft een dak dat open en dicht kan. Dat kan helpen tegen de hitte, want in de zomer kan de gevoelstemperatuur in Dallas oplopen tot ver boven de 40 graden. Ook Houston heeft warme zomers.

Het NRG Stadium, waar NFL-club Houston Texans alle thuisduels speelt, heeft een uitschuifbaar dak en biedt plaats aan 72.000 toeschouwers. Het Arrowhead Stadium van Kansas City is onoverdekt en heeft een capaciteit van 73.000 toeschouwers. Het is de thuishaven van NFL-club Kansas City Chiefs, die in 2020, 2023 en 2024 de Super Bowl won.

Uitdaging

Koeman voelt dat hij voor een uitdaging met Oranje staat. "We gaan met elkaar naar het grootste eindtoernooi dat er is", zei hij. "We moeten er alles aan doen om het maximale eruit te halen. Een WK in drie landen is complex. We krijgen te maken met hitte en verschillen in tijd en hoogte. We moeten het beste plan maken en een basiskamp uitkiezen."

De bondscoach van het Nederlands elftal hoopt dat er veel fans zijn ploeg komen steunen en beseft dat er in de Verenigde Staten en Canada veel mensen met Nederlandse roots wonen. "Ik snap dat het vanuit Nederland een aardige reis is en er komen kosten bij kijken. Maar iedere supporter die erbij komt, is voor ons erg meegenomen. Want we voelen altijd de steun van onze fans."

Langdradig

Koeman genoot vrijdag niet zo van de loting, waarin de Amerikaanse Donald Trump en Gianni Infantino een hoofdrol opeisten. Maar uiteindelijk heeft hij wel een goed gevoel overgehouden aan zijn bezoek aan Washington. "Je ziet ook veel oud-spelers zoals Xavi, Ronaldo en Stoitsjkov. Dat maakte dit evenement toch weer leuk."