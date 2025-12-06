WK-debutant Curaçao weet waar het aan toe is. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat treft met Duitsland, Ecuador en Ivoorkost drie pittige tegenstanders. Curaçao trapt af tegen de Duitsers en bij onze oosterburen zijn er de nodige vraagtekens over de tegenstander.

Het kleine Curaçao stuntte enkele weken geleden met de eerste plaatsing voor het WK uit de geschiedenis. Op 14 juni wordt tegen Duitsland het eerste WK-duel ooit van het eiland gespeeld. De Duitsers weten nog niet zo goed wat ze moeten verwachten van Curaçao.

'Ster is Dick Advocaat'

Het toonaangevende Bild fixeert zich namelijk niet eerst op de spelers, maar op de trainer: "De ster is de coach: de Nederlander Dick Advocaat (78)", zo is het opmerkelijke commentaar van het medium.

Uteindelijk noemen ze toch één speler die ze bekend in de oren klinkt. "Het Caribische team, met Jordi Paulina (21) van Borussia Dortmund II, staat 82ste op de FIFA-wereldranglijst." Wel komt BILD nog met een leuk feitje over de WK-deelnemer. "Het eiland heeft net geen 150.000 inwoners, minder dan Regensburg (180.000).

Blik op achtste finales

Ook Der Tagesspiegel maakt zich absouluut geen zorgen en kijkt zelfs alvast flink vooruit. Volgens hen begint het toernooi pas na de groepsfase en de eerste knock-outronde. "De eerste zware tegenstander wacht in de achtstse finales", kopt het vol bravoure.

En de Duitse bondscoach? Julian Nagelsmann lijkt in gesprek met MagentaTV nog niet al te veel te weten over de eerste opponent van dit WK, al geeft hij aan dat 'Curaçao interessant zal zijn om te analyseren'. "Maar we zullen niet de fout maken om ze te onderschatten."

Hedwiges Maduro ziet overigens wel wat kansen voor Advocaat en zijn mannen. Dat vertelt de ex-international van het Nederland elftal, die roots op het eiland heeft, in gesprek met Sportnieuws.nl. "Er kan zomaar onderschatting zijn bij een ander team", zo verwacht hij. Hoewel het eiland de kleine voetbaldwerg van het viertal is, is er volgens Maduro best kans op een stuntje.

"Het is als speler natuurlijk ook wel héél lekker dat je eigenlijk niets te verliezen hebt, zoals Curaçao." Uiteraard houdt hij geen rekening met een resultaat tegen topland Duitsland. "Die zijn meteen te terk, Het is jammer dat ze hen meteen treffen. zo'n openingsduel is altijd een beetje aftasten, dus dan speel je liever tegen Ecuador of Ivoorkust."

