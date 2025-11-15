Emmanuel Emegha heeft zijn debuut gemaakt voor het Nederlands elftal. De spits van Strasbourg kwam tegen Polen in de laatste minuten erin en maakte daarmee zijn eerste minuten voor Oranje. Na afloop deelt hij de hilarische reden waarom iedereen in het begin zijn naam verkeerd schreef: "Dat deden ze zelfs op school", lacht hij.

Emmanuel Emegha voegde zich wat later bij Oranje, nadat Wout Weghorst geblesseerd raakte en zag daarmee een droom in vervulling gaan. Al twee jaar roept hij dat hij bij Oranje zou komen en dat is nu dan eindelijk gelukt. Hij bewandelde niet de meest makkelijke route naar het Nederlands elftal. Voor een jonge speler heeft hij al een behoorlijk groot CV.

Zijn naam

Het hoort er allemaal bij, vindt de zelfverzekerde spits. "Het was allemaal niet de makkelijkste route, maar zo zie je maar dat je nooit moet opgeven en hard moet blijven werken. Dan kom je waar je wil komen. Toen ik besefte op mijn 15e dat je met voetbal de levens van je familie kan veranderen is de switch gekomen."

Toen Emegha alsnog werd opgeroepen ontstond er veel verwarring over zijn naam: is het nou Emanuel of Emmanuel Emegha? Wie hem opzoekt ziet beide versies voorbij komen. Hij geeft uitleg over hoe het nou echt zit: "Vroeger was ik te lui om twee 'm' te schrijven en zo heeft heel de wereld het opgepakt. Op mijn paspoort staan twee keer 'm'. Maar ik, mijn leraren en ook bij Sparta, zijn het gewoon als Emanuel gaan schrijven", lacht hij.

Het laat hem koud hoe mensen zijn voornaam schrijven, of het nou bij de club, in de media of bij het nationale elftal is. "Zolang ze maar mijn achternaam weten. Dat is veel belangrijker", eindigt hij met een grijns.

