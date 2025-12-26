Het was een bijzonder voetbaljaar voor Sherida Spitse. Het icoon van het Nederlandse vrouwenvoetbal zwaaide eerder af als recordinternational. Ze kwam tot maar liefst 248 interlands als Oranje Leeuwin. Haar loopbaan is echter nog niet ten einde, want ze gaat nog even door bij Ajax. Toch kijkt ze alvast vooruit omdat ze een uitgesproken droom heeft.

De inmiddels 35-jarige aanvoerder van Ajax zwaaide in oktober af bij het Nederlands elftal. Van helemaal stoppen als voetbalster wil ze niets weten. Ze ligt tot 2027 vast bij Ajax. Momenteel is ze geblesseerd, maar aan ESPN vertelt Spitse dat ze niet denkt aan een definitief einde van haar loopbaan. "Zolang ik fit blijf en het leuk vind, waarom zou ik dan niet nog langer doorgaan? Misschien is spelen tot mijn 38ste wel mooi die 8 (haar rugnummer, red.) erin."

Toch kijkt ze ook veel verder vooruit. Spitse wil ook na haar carrière als speelster door in de voetballerij. Dat ze het trainersvak in wil, daar bestaat geen twijfel over. "Als trainer geef je leiding, dat vind ik leuk. Maar misschien vind ik dat ook wel van een bestuursfunctie."

Stap naar het mannenvoetbal?

De ervaren Spitse wil zich niet beperken tot het vrouwenvoetbal. "Daar weet ik veel van, maar het mannenvoetbalt triggert mij ook. Onder andere vanwege de persoon die ik ben. Ik ben best wel direct en kan veel hebben." Spitse denkt dat ze mede daardoor goed past in het mannenvoetbal, waar nauwelijks vrouwen op prominente posities zitten. Daar is ze zich ook terdege van bewust. "Sommige mensen zullen zeggen: 'nee, dat kan niet, een vrouw in de mannenkleedkamer.' Dat zal allemaal", klinkt het duidelijk.

EK-titel en zilver op WK voetbal

Spitse debuteerde al op zestienjarige leeftijd in Oranje. In clubverband zou ze in Nederland en Noorwegen acteren. Ze begon bij SC Heerenveen en kwam via FC Twente bij LSK Kvinner FK terecht. Na weer een jaar Twente speelde ze nog even bij Valerenga IF, maar al sinds 2021 is ze speelster van Ajax. Haar grootste succes boekte ze in 2017, toen het Nederlands elftal onder Sarina Wiegman de EK-titel won. Twee jaar later was er zilver op het WK na een verloren finale tegen de Verenigde Staten.