Dat zag er niet lekker uit in de slotfase van Ajax Vrouwen tegen PSV Vrouwen. Bij een stand van 1-1 liep PSV-verdedigster Myrthe Kemper-Moorrees de bal het eigen doel binnen. Even later was de pot klaar: 2-1 voor Ajax Vrouwen.

De voetbalsters van Ajax hebben PSV in de Johan Cruijff ArenA verslagen. De wedstrijd leek in een gelijkspel te eindigen totdat verdedigster Myrthe Kemper-Moorrees (30) diep in blessuretijd wel door de grond kon zakken.

Ze nam vlak bij haar eigen goal de bal aan op de borst. De speelster stond met haar gezicht naar de goal toe en verloor de controle. De keepster stond te ver weg om nog de boel te redden. "Wat een blunder!", riep de ESPN-commentator. "Dit is toch niet te geloven!" Kemper-Moorrees hurkte naar de grond, terwijl Ajax feest vierde. Ze bleef erg lang in die pose, om te verwerken wat net was gebeurd.

Stand Eredivisie Vrouwen

Ajax is de nieuwe koploper in de Eredivisie, met een voorsprong van 3 punten op FC Twente dat een duel minder heeft gespeeld. PSV heeft nu 4 punten minder dan de lijstaanvoerder uit de hoofdstad.

Chimera Ripa schoot PSV voor ruim 8000 toeschouwers na ruim een minuut op voorsprong. De aanvalster, geboren in Amsterdam, scoorde op aangeven van Renate Jansen. Riola Xhemaili verzuimde in de vierde minuut het tweede doelpunt van PSV te maken. Ze stuitte op keepster Regina van Eijk.

Danique Tolhoek

Ajax kwam na de openingsfase beter in de wedstrijd. Danique Tolhoek maakte vlak voor rust gelijk. Ze was in de zeventigste minuut dichtbij een tweede treffer. Kemper-Moorrees probeerde in de zesde minuut van blessuretijd een voorzet te controleren met haar borst maar werkte de bal in het doel.

Ajax Vrouwen wint door sullige eigen goal in allerlaatste seconde van PSV 😵#ajapsv — ESPN NL (@ESPNnl) November 8, 2025

Sherida Spitse

Sherida Spitse, aanvoerder van Ajax Vrouwen, zei tegen ESPN: " Het is een beetje lelijk, maar wel lekker. Het is een beetje op z'n Duits, he? Het eerste kwartier hadden veel mensen spanning. Daarna pakken we het goed op."