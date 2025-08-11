Oranje-international Jan Paul van Hecke stapte afgelopen zomer in het huwelijksbootje met Sophie van Hecke-Roelse. In juni gaven de twee elkaar op een prachtige locatie het jawoord. Op Instagram deelt de verdediger intieme foto's van dat moment.

De verdediger van Brighton & Hove Albion en Roelse maakten ruim een jaar geleden bekend dat de twee zijn verloofd. Afgelopen zomer was de grote dag eindelijk daar en stapten de twee in het huwelijksbootje. Dat gebeurde op een prachtige locatie: een klein kasteel te midden van de natuur, in het bijzijn van een grote groep vriendin en familie.

Moeilijke periode

Voordat de twee in het huwelijksbootje stapten, ging het stel door enkele moeilijke momenten. De voetballer uit Zeeland verloor enkele jaren geleden zijn vader, die overigens een groot Oranje-fanaat was. Ook bij zijn huidige club in Engeland had de speler het niet altijd even makkelijk. Hij moest hard knokken voor een basisplaats bij Brighton & Hove Albion. Dat zorgde soms voor spanningen in de relatie met Roelse.

"Vorig seizoen was ik toen ik niet speelde niet altijd de vrolijkste", bekende Van Hecke in gesprek met Omroep Zeeland. "Dat was voor mijn vriendin niet altijd leuk." Inmiddels is Van Hecke onomstreden in de Premier League en heeft daarmee zijn plek in Oranje afgedwongen.

Jawoord

Ondanks de moeilijke momenten, week het stel niet van elkaars zijde. Begin afgelopen zomer werd dat bekroond met het jawoord. Op de foto's is te zien dat een zeer grote groep mensen daar getuige van was. Het stel had dan ook flink uitgepakt met onder meer een champagne cascade, speeches en een vuurwerkshow.

